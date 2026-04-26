Atentado durante la cena de corresponsales: Trump y su Gabinete evacuados tras disparos en Washington

El presidente Donald Trump y su Gabinete fueron evacuados de la cena de corresponsales en Washington tras un incidente con disparos. El atacante fue detenido, pero el evento quedó interrumpido. La seguridad actuó con rapidez, aunque la situación generó caos entre los asistentes.

El presidente Donald Trump , junto con la primera dama Melania Trump y gran parte de su Gabinete, fueron evacuados de la cena anual de corresponsales que se celebraba en el Hotel Hilton de Washington D.C.

El incidente comenzó con al menos tres disparos que se escucharon durante el evento, justo después de un breve discurso de la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang. Según declaraciones del presidente, el atacante fue detenido rápidamente por las autoridades.

El caos se desató en el recinto, donde miles de personas, incluyendo a los periodistas más destacados de Estados Unidos y figuras clave del Gobierno, como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de Sanidad Robert Kennedy, se encontraban reunidos. Kennedy fue visto saliendo cojeando de la sala, lo que aumentó la preocupación entre los asistentes.

El Servicio Secreto actuó de inmediato, evacuando el hotel, el mismo lugar donde en 1981 el presidente Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato. Las calles alrededor del Hilton se llenaron de confusión, con la Guardia Nacional desplegada para acordonar la zona y controlar a los invitados, que salían del lugar en estado de shock. Aunque el presidente y la primera dama no resultaron heridos, la situación tardó en estabilizarse.

A las 20:56 hora local (2:56 hora española), Trump aún permanecía en el recinto, lo que indicaba que el operativo seguía activo. Más tarde, el presidente elogió la rápida respuesta del Servicio Secreto y de las fuerzas de seguridad, asegurando que el atacante había sido detenido. También expresó su deseo de que el evento pudiera continuar, aunque reconoció que ya no sería posible en las condiciones previstas y que tendría que posponerse.

La secuencia de los hechos fue dramática: los disparos, secos y breves, rompieron el ambiente de la cena, provocando que muchos asistentes se agacharan o se tiraran al suelo. El Servicio Secreto actuó con rapidez, evacuando primero al presidente y a la primera dama, luego a los miembros del Gabinete y finalmente al resto de los asistentes. Los agentes irrumpieron con armas desenfundadas, gritando órdenes claras y firmes para que todos abandonaran el lugar.

En medio del caos, circularon rumores de que había detenidos, aunque no hubo confirmación oficial inmediata. Fuera del salón principal, la escena era de tensión controlada, con agentes en alerta y movimientos restringidos mientras el operativo continuaba





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