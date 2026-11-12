Ateneo del Dato predice mayoría absoluta de PP y Vox en noviembre

La reestimación de Ateneo del Dato sugiere que el PP y Vox sumarían 175 escaños, superando la barrera de la mayoría absoluta, a pesar de que el PSOE mantiene el liderazgo individual.

Un nuevo análisis electoral realizado por Ateneo del Dato, utilizando los microdatos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS), proyecta un escenario político distincto para las próximas elecciones del 29 de noviembre. La investigación indica que, aunque el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) conservaría el estatus de primera fuerza política, la coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox tendría el potencial matemático de acceder al Gobierno con una mayoría absoluta.

Cálculo alternativo frente al CIS

La estimación de escaños de Ateneo del Dato presenta diferencias significativas con los datos oficiales del CIS, reduciendo la proyección para los socialistas. Mientras que el CIS sitúa a los socialistas en una horquilla de entre 134 y 143 escaños, el cálculo ajustado por Ateneo del Dato los coloca entre 113 y 133 asientos en el Congreso. Esta cifra sigue siendo superior a los 121 escaños actuales que ostenta el partido de Pedro Sánchez.

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En el caso del Partido Popular, el informe sugiere un rendimiento inferior al obtenido en las elecciones generales de 2023. Se proyecta que los populares obtendrían entre 103 y 117 diputados, una cifra que incluye a los parlamentarios de Unión del Pueblo Navarés (UPN). En contraste, el CIS estima una racha de entre 98 y 106 escaños para los populares en su muestra base.

Vox rompe su techo electoral

Uno de los hallazgos más destacados de esta reestimación es el salto cualitativo previsto para Vox. La organización de extrema derecha rompería su récord histórico, que lo situó en 52 diputados tras las elecciones de 2019. Según Ateneo del Dato, Vox conseguiría entre 72 y 84 escaños en esta cita electoral de noviembre.

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Este resultado supera ampliamente la estimación del CIS, coordinado por José Félix Tezanos, que proyectaba un rango mucho más conservador entre 57 y 65 asientos para la formación de Santiago Abascal. La discrepancia resalta la tensión metodológica existente entre las dos fuentes de análisis político en el contexto actual.

Impacto en la derecha y la izquierda

La suma de escaños del Partido Popular y Vox alcanzaría, incluso en el escenario más adverso para la derecha, los 175 diputados. Esta cifra los situaría a solo uno de la barrera necesaria para la mayoría absoluta en el hemiciclo. Si se mantienen los porcentajes de voto actuales, la alianza conservadora-europeísta tendría la capacidad de gobernar sin necesidad de apoyos externos significativos de otras fuerzas parlamentarias.

Por el lado de la izquierda, las proyecciones son mixtas. El CIS otorga a la agrupación de izquierda Frente Amplio entre 7 y 11 escaños. Sin embargo, Ateneo del Dato estima una caída considerable, situando su representación entre 6 y 8 asientos. Esta cifra es muy inferior a los 31 escaños que logró Sumar en 2023 cuando participó en coalición con Podemos.

Desbalance metodológico en la muestra

Ateneo del Dato justifica sus discrepancias argumentando que la muestra original del CIS presenta un desequilibrio notable en el recuerdo de voto. Según su análisis, los votantes del Partido Popular están infrarrepresentados, mientras que los del PSOE aparecen sobrerrepresentados en los datos recopilados.

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Esta distorsión provocaría una proporción en la encuesta de aproximadamente dos votantes del PSOE por cada uno del Partido Popular, una dinámica que no se observó en los comicios del 23 de julio de 2023. Ateneo del Dato asegura que ha aplicado correcciones a este sesgo para ofrecer una visión más ajustada de la intención de voto real.

Futuro de la formación de Montero

Las perspectivas para la líder de Frente Amplio, Irene Montero, son particularmente sombrías en las distintas proyecciones. En la estimación del CIS, su formación individual solo conseguiría entre 0 y 1 escaño. En el cálculo más ajustado de Ateneo del Dato, que utiliza microdatos independientes, la formación no lograría ninguna representación parlamentaria.

Estos datos sugieren un cambio estructural en el espectro de la izquierda española. La fragmentación del voto y la caída de los tradicionales apoyos a Podemos plantean desafíos estratégicos para la nueva coalición de izquierda en la próxima legislatura. Los analistas seguirán de cerca cómo estos números se materializan en las urnas el 29 de noviembre.