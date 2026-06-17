Atenea, la asociación de Iván Espinosa de los Monteros, presenta en Murcia sus propuestas de reformas para España

La asociación Atenea, impulsada por el ex secretario general de Vox, ha presentado sus primeros cuatro informes con medidas concretas en materia de calidad democrática, pensiones, ley electoral y política exterior. Su fundador, Iván Espinosa de los Monteros, asegura que la entidad no será un partido político y espera que sus propuestas sean adoptadas por un futuro gobierno.

La asociación Atenea , promovida por el ex secretario general de Vox , Iván Espinosa de los Monteros, se ha presentado en Murcia con una propuesta de reformas estructurales para España.

La entidad, que insiste en que no se convertirá en un partido político, ha elaborado cuatro informes con medidas concretas en áreas como la calidad democrática, el sistema de pensiones, la política exterior y la ley electoral. Su objetivo es influir en la agenda pública y plantear soluciones a problemas que considera prioritarios, como la "pérdida de calidad democrática" o el "gran tsunami económico silencioso" de las pensiones.

Entre las propuestas destacan la despolitización de la Fiscalía General del Estado, la elección de jueces por los propios magistrados, una reforma del sistema de pensiones que permita la capitalización individual sin perjudicar a los actuales pensionistas, y una modificación de la ley electoral que amplíe el número de diputados para facilitar la gobernabilidad, sin necesidad de reformar la Constitución. Espinosa de los Monteros critica la gestión del Gobierno actual y confía en que estas medidas puedan aplicarse tras un cambio de gobierno.

También aborda el problema de la vivienda, señalando la necesidad de voluntad política, suelo, capacidad constructiva y financiación asequible. A nivel regional, defiende infraestructuras como el trasvase Tajo-Segura para el desarrollo de Murcia.

Además, ve inevitable un acuerdo entre PP y Vox si suman escaños, recordando pactos previos en Andalucía y Madrid. La asociación ampliará en el futuro sus informes con nuevos temas, siempre desde una perspectiva "apartidista" y centrada en "asuntos de fondo"





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