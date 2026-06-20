Ataques israelíes en el sur del Líbano causan decenas de muertos

Fuerzas israelíes han lanzado ataques aéreos en el sur del Líbano, resultando en la muerte de al menos 47 civiles y más de 30 soldados libaneses desde el inicio de la ofensiva. A pesar de un alto el fuego acordado entre Washington y Teherán, los bombardeos continúan, generando destrucción y victimas en la región.

El sur del Líbano ha sido la zona más castigada por los bombardeos israelíes en las últimas horas, con al menos tres personas fallecidas en un ataque aéreo en Kfar Remman-Nabatieh, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El Ejército libanés confirmó que la muerte se debió a un ataque aéreo israelí y advirtió que estos brutales ataques continúan afectando amplias zonas del sur, extendiéndose hasta el Valle de la Bekaa, con un saldo de más muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. En otra localidad, un vehículo aéreo no tripulado israelí mató a una persona. El Ejército calificó de evidente que la continuación de estos ataques busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en el Líbano.

La muerte de un militar libanés se suma a las más de cinco personas fallecidas durante la jornada del sábado en ataques contra el sur del país. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del militar. Pese a que un alto el fuego entró en vigor este viernes, tras un acuerdo entre Washington y Teherán, los bombardeos han continuado. Hizbulá, que no ha reivindicado acciones este sábado, tampoco se ha referido a la tregua.

El Ministerio de Salud Pública libanés elevó a 47 el número de muertos por ataques israelíes en diferentes puntos del país, especialmente en el sur. Desde que Israel inició su ofensiva el 2 de marzo, más de 30 soldados libaneses han perdido la vida debido a los bombardeos del Estado judío. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada, mientras las partes involucradas no respetan plenamente el cese de hostilidades acordado





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Líbano Israel Ataque Aéreo Conflicto Alto El Fuego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El pacto entre Washington y Teherán sigue sobre el filo de la navajaEl acuerdo entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierto debido a la ofensiva libanesa de Israel, que ha dejado nuevas víctimas y amenaza con retomar la guerra si no se cumple la condición de garantizar la integridad territorial y soberanía de Líbano.

Read more »

Israel debe intensificar los ataques en Líbano, según Ben GvirEl ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha exigido que se intensifiquen aún más los ataques en Líbano en un momento en que comienza a aplicarse entre EEUU e Irán que extiende el cese de hostilidades al país árabe, tras la firma de los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian.

Read more »

Escalada en el Líbano: ataques israelíes y la crisis de la tregua con IránBombardeos en el Líbano desencadenan ataques militares y bloquean una reunión de paz entre EEUU e Irán, mientras la región enfrenta una escalada de hostilidades.

Read more »

El conflicto en Oriente Medio sigue sin resolverLa atención se centra en Líbano, donde un alto el fuego entre Israel y Hizbulá se ha declarado pero rápidamente ha sido violado por ambas partes, provocando reacciones en Teherán y Washington.

Read more »