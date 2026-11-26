Los hutíes atacan la refinería de Ras Tanura y el edificio del PIF en Riad, elevando la tensión geopolítica y interrumpiendo exportaciones petroleras clave en el Golfo Pérsico.

Imágenes satelitales registradas el miércoles revelaron una densa columna de humo negro emergiendo de la península costera de Ras Tanura, en Arabia Saudita, tras la afirmación de los rebeldes hutíes de Yemen de haber golpeado la mayor refinería de petróleo del reino. El portavoz de los hutíes, Yahya Saree, declaró que los ataques fueron precisos y directos, provocando un incendio en unas instalaciones que constituyen una de las terminales de exportación de crudo más importantes del mundo. En una escalada simultánea de la violencia, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita confirmó que un edificio de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdullah de Riad sufrió daños debido a la caída de escombros tras un ataque con misiles atribuido al grupo.

Interrupciones operativas en terminal petrolera

Una fuente del sector marítimo confirmó a CNN el jueves que las operaciones de carga de petróleo en la terminal de Ras Tanura se suspendieron inmediatamente después del ataque, aunque aún no se ha aclarado si las actividades se han reanudado. La coalición liderada por Arabia Saudita, que combate a los rebeldes hutíes, indicó el miércoles que interceptó y destruyó cuatro drones en esta zona ubicada en la provincia oriental del reino. El portavoz de las fuerzas de la coalición, el general de división Turki al-Malki, aclaró que la interceptación causó la caída de escombros pero que no se reportaron heridos según una evaluación preliminar.

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Impacto en infraestructura financiera de Riad

La sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí valorado en un billón de dólares, fue blanco de un ataque que dejó 11 heridos según las autoridades, marcando el tercer incidente de esta naturaleza en la capital este mes. Un testigo presencial informó a CNN que el rascacielos, el edificio más alto de la capital saudita, fue alcanzado directamente por un misil, confirmando su identidad como la torre corporativa del PIF. La coalición saudí describió el incidente como un ataque terrorista dirigido a bienes civiles y prometió una respuesta firme contra lo que calificó como una milicia terrorista.

Expansión del conflicto en Yemen

El miércoles, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció que había atacado capacidades operativas en el puerto de Hodeidah, controlado por los hutíes, y destruido varios objetivos en las gobernaciones de Saada y Amran. El canal de televisión Al-Masirah, afiliado a los hutíes, reportó que las fuerzas sauditas lanzaron ataques aéreos contra la ciudad de Hodeidah, incluido el Aeropuerto Internacional de Hodeidah, que sirve como una ruta de abastecimiento clave. Este jueves también se reportaron múltiples ataques aéreos sauditas contra la capital yemení, Saná, visibles en una columna de humo que se elevaba sobre la ciudad, aunque CNN no ha podido verificar estos ataques de forma independiente.

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Contexto histórico y proyecciones futuras

Los combates entre los rebeldes y la coalición saudí se reanudaron en julio después de años de calma relativa impulsados por un alto el fuego negociado con mediación de la ONU en 2022. La situación se intensificó en los últimos meses cuando el grupo armado avanzó en septiembre hacia el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, amenazando con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán. Ras Tanura, que tiene una capacidad de refinación de 550.000 barriles diarios, ya había sido objetivo previo, y la interrupción actual ocurre mientras persisten las repercusiones de la guerra entre EE.UU. e Irán.

Además de la refinería, el aeropuerto internacional de Riad fue atacado varias veces el mes pasado, lo que resultó en más de una decena de muertos. Estos sucesos demuestran una escalada significativa en la capacidad y el alcance de los ataques hutíes contra infraestructura crítica en Arabia Saudita, así como la respuesta militar aérea coordinada en Yemen, consolidando un escenario de conflicto regional de alto riesgo con implicaciones globales para el suministro energético.