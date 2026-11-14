Ataque violento contra Jon Echeverría y suspensión de campaña del PP

El Partido Popular cancela su campaña en Guipúzcoa tras el ataque a Jon Echeverría en Hernani, denunciando el clima de intimidación y la pasividad del PNV.

El Partido Popular suspendió su ruta de campaña en Guipúzcoa tras el ataque violento sufrido por Jon Echeverría en Hernani durante un acto electoral. Un grupo de aproximadamente 200 personas, identificado como violento, lanzó piedras, botellas, petardos y huevos contra los representantes populares. La dirección del PP decidió cancelar la actividad por el clima de coacción e intimidación que afectan a sus miembros en el País Vasco.

Detalles del ataque y seguridad policial

Jon Echeverría, quien es el candidato más joven en la historia de la democracia española para el Congreso de los Diputados, relató los hechos ocurridos el sábado pasado en Hernani. Según su testimonio, al llegar al lugar sobre las 11:00 horas, varios compañeros del PP ya estaban siendo increpados por vecinos hostiles. Al bajar del vehículo, el grupo de agresores comenzó a lanzar objetos contundentes y pirotécnicos contra el equipo del candidato.

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El incidente obligó a la inmediata suspensión del evento para garantizar la integridad física de todos los presentes. Afortunadamente, ninguno de los integrantes del Partido Popular resultó herido. Echeverría señaló que, aunque la Ertzaintza había sido avisada con antelación, la actuación policial fue mínima y percibió una falta de seguridad adecuada frente a la multitud encapuchada.

El candidato destacó que este tipo de violencia política no ocurre en ningún otro lugar de España. Afirmó que en otros territorios es posible hacer campaña con total libertad, mientras que en el País Vasco se respira un ambiente de intolerancia inusual. Criticó especialmente la percepción de que los populares son quienes provocan los disturbios, cuando en realidad solo buscan exponer sus propuestas electorales.

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Posiciones del PNV y accusaciones políticas

Jon Echeverría responsabilizó directamente al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de esta situación, alegando que gobierna con miedo a la izquierda abertzale. El candidato acusó al gobierno autonómico de actuar con pasividad para no ser señalado de ejercer represión policial contra los agresores. Sostuvo que las autoridades políticas prefieren ignorar la violencia para evitar consecuencias electorales negativas.

El joven político, que lleva militando en el PP desde los 17 años, afirmó sentirse intimidado pero negó tener miedo de continuar su campaña. Su posición es firme: no detendrá sus actividades ni abandonará sus ideas por las amenazas recibidas. Considera que el problema fundamental no es su seguridad personal, sino la impunidad con la que actúan los agresores sin enfrentar sanciones judiciales.

Echeverría también criticó la normalización social de la violencia política. Argumentó que es una barbaridad que en una democracia no se pueda acudir a un municipio sin ser atacado por tener diferentes ideas políticas. Señaló que, aunque en Hernani el apoyo al PP es del 5% y en Guipúzcoa del 8%, el incidente ocurrió en un lugar que no era considerado el más hostil de la región.

Impacto en la campaña y objetivos electorales

Tras consultar con la Ertzaintza, los dirigentes del Partido Popular fueron informados de que pueden continuar sus actos en todos los municipios de Guipúzcoa. La policía autonómica se comprometió a tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos. El PP decidió mantener su presencia electoral, aunque con mayor vigilancia y medidas de protección reforzadas.

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La candidatura de Jon Echeverría tiene como objetivo principal arrebatar un escaño a Euskadi Buru Batzar (Bildu) en las elecciones del 29N. Es un reto difícil para el PP, que no logra obtener un escaño en Guipúzcoa desde 2011. La dirección del partido apostó por Echeverría por su tirón público, su preparación académica y su imagen de renovación generacional.

Echeverría, estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta con 19 matrículas de honor. Aspira a ser el diputado más joven de la democracia si logra el escaño. Su propuesta incluye una ley de nietos para las víctimas del terrorismo y trabaja para facilitar que jóvenes vascos puedan regresar a su tierra por falta de oportunidades. El incidente en Hernani subraya la tensión que vive elPP en su intento de recuperar terreno político en el territorio histórico.