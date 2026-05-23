Ataque terrorista contra avión de la Policía Nacional en Colombia

Un avión de la Policía Nacional de Colombia fue atacado mientras descendía al aeropuerto El Dorado de Bogotá, minutos después de despegar del aeropuerto del municipio de Ocaña. Tres agentes resultaron heridos y posteriormente fueron atendidos en un hospital al igual que un pasajero. Hasta el momento, no se ha atribuido un grupo en específico como responsable del ataque. Además, un ataque en la zona rural del país a fuerzas policiales dejó a al menos seis muertos y 100 heridos.

CNN Español - Un avión de la Policía Nacional de Colombia fue atacado este viernes con armas de fuego poco después de despegar del aeropuerto del municipio de Ocaña con rumbo a Bogotá, informaron la propia policía y medios locales.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía en el que resultaron heridos tres agentes que fueron atendidos en un hospital y actualmente se encuentran en estado estable. Además, en la zona rural del país se registraron enfrentamientos armados que dejaron a al menos seis personas muertas y más de 100 heridos. Al menos, una persona en el ataque al avión resultó herida de gravedad





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