Rusia lanza decenas de bombas sobre una escuela en Zaporiyia, Ucrania, matando a 24 personas. Zelenski condena el ataque a zona humanitaria y exige respuesta internacional.

Al menos 24 personas han perdido la vida este lunes en la localidad ucraniana de Komishuvuja, situada cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia. Este número de víctimas mortales fue confirmado por el Servicio de Emergencias de Ucrania tras un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas rusas que impactaron directamente sobre una escuela donde la población civil esperaba recibir asistencia humanitaria. El balance inicial ofrecido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicaba la muerte de 18 individuos, una cifra que fue revisada al alza por las autoridades de emergencia locales a medida que avanzaban las operaciones de rescate.

Detalles del bombardeo aéreo en zona civil

El presidente ucraniano detalló en sus redes sociales que las fuerzas rusas desplegaron una decena de bombas aéreas contra el edificio. Estas municiones son explosivos de gran potencia equipados con sistemas de navegación propios, los cuales fueron arrojados desde aviones de combate. A pesar de que la estructura principal fue alcanzada, el daño se amplificó considerablemente porque varias de las bombas que siguieron al primer impacto cayeron sobre el refugio subterráneo donde los civiles se habían guarecido para buscar seguridad durante la alerta.

Also read Rusia arresta a un adolescente por supuestamente planear un ataque terrorista en Moscú

Zelenski subrayó la deliberate naturaleza del objetivo, señalando que era imposible para la aviación rusa no saber que cada semana los vecinos residentes en Komishuvuja recibían ayuda humanitaria en ese mismo lugar específico. Esta precisión sobre el conocimiento previo del ataque refuerza la acusación de que no se trató de un error, sino de una acción calculada contra un punto de distribución de ayuda identificado previamente. Las labores de búsqueda y rescate en busca de posibles víctimas mortales y supervivientes continuaban en el momento en que se publicó el primer balance oficial de las autoridades ucranianas.

Posiciones de los líderes y contexto político

Mijailo Semikin, responsable de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, informó a través de su cuenta de Telegram que un gran número de personas permanecían como desaparecidas inmediatamente después del ataque. Semikin declaró que las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha en el lugar de los hechos, enfatizando la dificultad añadida por el colapso parcial de las estructuras y la presencia de escombros. Su mensaje fue claro: la lucha por salvar cada vida continúa, lo que indica que el número final de muertos podría seguir creciendo a medida que se despejan las zonas afectadas.

Advertisement

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski clasificó este ataque con pocos precedentes por el número de bombas aéreas lanzadas contra una zona civil en un corto espacio de tiempo como una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada del conflicto. Zelenski argumentó que las fuerzas rusas enviaban una señal totalmente opuesta a la negociación pacífica, aprovechando un momento de tensión diplomática. La respuesta inmediata del mandatario fue pedir una respuesta contundente y dura de la comunidad internacional contra Rusia por este ataque.

Impacto regional y perspectivas de futuro

El incidente ocurre en un contexto delicado de relaciones bilaterales. Zelenski hizo referencia a la operación humanitaria previa en Oleshki, mencionando una tregua de seis días que ambos bandos declararon hasta el domingo anterior en el frente de Jersón para evacuar a población civil. Según el presidente ucraniano, después de esa experiencia hubo un momento en que podrían haberse dado nuevos pasos para demostrar que era posible avanzar hacia la paz, una oportunidad que ahora parece haberse perdido debido a la escalada de violencia.

Las consecuencias inmediatas incluyen la interrupción de los servicios humanitarios en Komishuvuja y la intensificación de la búsqueda de los desaparecidos bajo los escombros. La comunidad internacional ahora enfrenta una llamada urgente para responder a las acusaciones de violaciones de las normas de guerra contra objetivos civiles protegidos. La situación en la región de Zaporiyia sigue siendo crítica, con la población civil atrapada entre el fuego cruzado y la falta de infraestructuras seguras para la distribución de ayuda básica, lo que eleva la tensión humanitaria en la zona del frente.