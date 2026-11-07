Ataque ruso masivo daña infraestructura y puente de Kiev

Kiev enfrenta graves daños energéticos y de transporte por el nuevo bombardeo ruso que dejó cinco heridos. La crisis complica el suministro de agua y luz en la capital ucraniana.

Un intensísimo ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas rusas ha golpeado la capital ucraniana, Kiev, dejando un saldo inmediato de al menos cinco personas heridas y provocando daños significativos en infraestructuras críticas. Este bombardeo ha afectado gravemente al suministro de agua y electricidad en la ciudad, complicando la vida cotidiana de sus habitantes en un momento de creciente dureza invernal.

Alcance de los Daños en Infraestructura

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, ha detallado que el ataque ha impactado directamente en regiones como Kiev y Zitómir, causando estragos tanto en edificios residenciales como en la conocida como el puente del Norte. Este punto estratégico ha sufrido daños en el firme de la calzada, en el sistema de catenaria aérea utilizado para los trolebuses y en una línea eléctrica vital para la circulación.

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Las consecuencias se extienden más allá del puente, ya que equipos de mantenimiento vial y servicios municipales han acudido al lugar para intentar restablecer el tráfico lo antes posible. Además, Klitchkó ha informado sobre impactos directos en otros puntos del distrito, incluyendo daños en vehículos estacionados junto al puente y efectos de la onda expansiva en viviendas cercanas.

Estrategia Militar y Objetivos Estratégicos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado en redes sociales que Moscú ha desplegado una arsenal mixto dirigido específicamente contra Kiev y su región circundante. Entre las armas empleadas destacan los misiles Iskander-M, Zircon, KN-23 y S-400, acompañados por 172 drones de ataque de tipo Shahed y Gerbera, además de drones señuelo del tipo Parodiya.

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Zelenski ha identificado una subestación eléctrica como uno de los blancos principales, ya que conecta las centrales nucleares de Rivne y Jmelnitski con Kiev y las regiones centrales de Ucrania. Según el mandatario, la infraestructura energética ha sido el objetivo primordial del ataque, registrándose impactos en 24 localizaciones diferentes y la caída de restos de misiles interceptados en otras diez zonas.

Justificación Rusa y Respuesta Diplomática

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso ha confirmado que sus fuerzas golpearon objetivos en la región de Kiev, incluyendo la zona de Tripolskaya con una potencia de 1.800 megavatios y la zona de Kievskaya. La defensa rusa ha justificado el ataque al puente Pivnichi (Norte) alegando que es empleado para la logística militar, aunque también han reportado impactos en fábricas de misiles Meridian y munición Brovari.

A pesar de la intensidad del bombardeo y los daños reportados, el contexto político sugiere una búsqueda de equilibrio. En declaraciones recientes se ha solicitado la reanudación de las negociaciones tripartitas, aunque la situación en el terreno permanece crítica y las infraestructuras afectadas requieren una respuesta inmediata y coordinada.

Impacto en el Suministro y Futuro Inmediato

La capital ucraniana está enfrentando una situación extremadamente complicada debido a los constantes ataques rusos a la infraestructura local. Estas agresiones no solo dañan edificios, sino que están afectando directamente al funcionamiento de los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua de la ciudad, agravando la vulnerabilidad de la población antes de la llegada de temperaturas más bajas.

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Los equipos de emergencia y mantenimiento han sido desplegados masivamente para atender las fallas en el servicio eléctrico y las vías de comunicación. La interrupción del suministro eléctrico en una subestación que conecta centrales nucleares subraya la gravedad estratégica del ataque y su impacto potencial en la estabilidad energética de Ucrania central.