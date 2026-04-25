Ataque Masivo Ruso Deja Decenas de Víctimas en Dnipró y Chernígov

Al menos nueve personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania debido a un ataque masivo con drones y misiles contra las regiones de Dnipró y Chernígov. Las autoridades denuncian que Rusia está atacando deliberadamente a civiles.

Tragedia en Ucrania tras un ataque masivo con drones y misiles que ha dejado un saldo devastador de al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos en las regiones de Dnipró y Chernígov .

Los ataques, que se caracterizan por la utilización de tácticas repetitivas por parte de las fuerzas rusas –drones de ataque, misiles de crucero y una considerable cantidad de misiles balísticos–, han impactado directamente en infraestructuras civiles y áreas residenciales, evidenciando una estrategia que, según las autoridades ucranianas, apunta a aterrorizar a la población civil. En Dnipró, un edificio residencial ha sido completamente destruido por un ataque ruso, lo que ha complicado las labores de rescate y ha aumentado la preocupación por la posible existencia de más víctimas bajo los escombros.

El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido sobre esta posibilidad, mientras que los equipos de rescate continúan trabajando incansablemente para retirar los escombros y buscar sobrevivientes. Además del colapso del edificio, un incendio en una gasolinera de Dnipró, provocado por otro ataque durante la mañana, ha resultado en la destrucción de ocho camiones y cuatro automóviles.

El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha informado que la onda expansiva de los ataques ha causado daños a aproximadamente 1.500 ventanas en la ciudad, lo que refleja la magnitud de la destrucción. Entre los heridos, se encuentra un niño de 9 años que está recibiendo atención ambulatoria y una niña de 17 años que ha sido hospitalizada con pronóstico moderado.

La situación en Chernígov es igualmente grave, con al menos dos personas fallecidas a causa de los ataques con misiles y drones. Las autoridades ucranianas denuncian que Rusia está atacando deliberadamente a civiles, calificando la situación como una campaña de terror calculada. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha condenado enérgicamente estos ataques, afirmando que son ordenados, planificados y ejecutados con pleno conocimiento de sus consecuencias para la población civil.

Sibiha ha apelado a la presión internacional contra Rusia, considerándola la única respuesta adecuada al terror ruso. El presidente ucraniano ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha reiterado que la táctica rusa se mantiene constante, apuntando a infraestructuras civiles como edificios residenciales, plantas de energía y empresas.

En Odesa, un ataque con drones ha dejado al menos dos personas heridas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Kiper, quien ha destacado los daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria. Kiper ha enfatizado la necesidad de una acción inmediata y decidida.

Este ataque masivo, que involucró al menos 660 drones y misiles, se produce en un contexto de creciente tensión y en el marco del 40 aniversario del desastre de Chernóbil, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad de las centrales nucleares en zonas de conflicto. La Unión Europea ha aprobado recientemente un préstamo a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, tras superar el veto de Hungría, lo que demuestra el apoyo continuo de la comunidad internacional a Ucrania frente a la agresión rusa.

La situación humanitaria en Ucrania es crítica, y la necesidad de asistencia internacional es urgente para atender a las víctimas y reconstruir las áreas afectadas por los ataques





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