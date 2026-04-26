Ataque en la Cena de Corresponsales: Imágenes del Sospechoso Reveladas por Trump

El presidente Trump comparte imágenes del sospechoso detenido tras un incidente armado en el hotel Hilton de Washington D.C. durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Las autoridades investigan los motivos del ataque y confirman que un agente del Servicio Secreto resultó herido.

El presidente Donald Trump reveló las primeras imágenes del individuo detenido tras un incidente en el hotel Hilton de Washington D.C. , lugar donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El mandatario compartió estas imágenes en su plataforma de redes sociales poco antes de comparecer ante la prensa desde la Casa Blanca, aún vestido con el esmoquin de la ceremonia. Las fotografías muestran a un hombre, sin camisa, esposado y tendido en el suelo, rodeado por agentes de seguridad. Trump identificó al sospechoso como originario de California, aunque ni él ni las autoridades revelaron su nombre en un principio.

Posteriormente, diversos medios de comunicación estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, California, una ciudad al sur de Los Ángeles. Allen, maestro de profesión, cuenta con estudios en la Universidad Estatal de California y California Tech. Su actividad en redes sociales no se caracteriza por un fuerte contenido político, aunque sí se observan críticas a despidos masivos de empleados federales, junto con una notable presencia de temas relacionados con tecnología y videojuegos.

En su perfil de LinkedIn, se describe a sí mismo como un 'desarrollador de videojuegos, ingeniero, científico y maestro'. Allen trabajaba para C2 Education, una empresa dedicada a la tutoría y preparación de exámenes, donde fue reconocido como 'maestro del mes' en diciembre de 2024 por su desempeño en la sucursal de Torrance.

Según el jefe de la policía del Distrito de Columbia, Jeffrey Carroll, el sospechoso se había alojado en el mismo hotel donde se llevaba a cabo la cena, lo que pudo facilitar la planificación del ataque. Carroll detalló que Allen portaba varias armas al momento de su detención: un rifle recortado, una pistola y múltiples cuchillos.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del vestíbulo del hotel muestran a Allen corriendo a través del control de seguridad y aparentemente disparando a un agente del Servicio Secreto, la unidad encargada de la protección presidencial. Afortunadamente, el agente resultó herido, pero se encontraba estable y en recuperación en un hospital, gracias a que llevaba un chaleco antibalas.

El sospechoso también fue trasladado a un hospital, aunque la policía confirmó que no sufrió heridas de bala durante su arresto. Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a Allen a cometer este acto, sin descartar ninguna hipótesis. El presidente Trump, visiblemente afectado, describió al sospechoso como una 'persona enferma, muy enferma, con pinta de malvado' y sugirió que se trataba de un 'lobo solitario'.

Recordó que ya había sido objeto de dos intentos de asesinato durante su campaña presidencial en 2024, la cual lo llevó nuevamente a la Casa Blanca. Acompañándolo en la rueda de prensa estaban el fiscal general interino, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, quienes aseguraron que la investigación está en curso y que se hará justicia.

Por su parte, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció que Allen enfrentará al menos tres cargos: dos relacionados con la posesión ilegal de armas y uno por agresión a un agente federal. Este incidente ha generado una gran conmoción en Washington D.C. y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas, incluso bajo estrictas medidas de seguridad.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del ataque y determinar si Allen actuó solo o si existió alguna conexión con grupos extremistas o individuos que pudieran haberlo instigado. La seguridad en eventos de alto perfil como la cena de corresponsales de la Casa Blanca será revisada y reforzada para prevenir futuros incidentes





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