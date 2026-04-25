Ataque con Explosivo en Cauca Deja Siete Muertos y Decenas de Heridos

Un artefacto explosivo en la vía Panamericana, Cauca, causó la muerte de al menos siete civiles y dejó diecisiete heridos graves. Las autoridades atribuyen el ataque a disidencias de las FARC lideradas por alias 'Iván Mordisco'.

Un ataque devastador con un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca , Colombia , ha dejado un saldo trágico de al menos siete civiles muertos y diecisiete heridos de gravedad este sábado.

Las autoridades colombianas han atribuido este acto violento a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, específicamente al grupo liderado por alias 'Iván Mordisco'. El ataque se produjo en el sector conocido como El Túnel, cerca del municipio de Cajibío, y ha generado una profunda consternación a nivel nacional. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió la situación como una tragedia desgarradora que sume al departamento en el luto y el dolor.

Expresó su impotencia ante la magnitud del sufrimiento causado a las familias afectadas, señalando que no existen palabras suficientes para expresar la tristeza que embarga a la región. Además del ataque en Cajibío, el gobernador Guzmán informó sobre una serie de incidentes violentos registrados en otros municipios del Cauca, incluyendo El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, lo que evidencia una escalada de la violencia en la zona.

Ante esta preocupante situación, el gobernador hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que garanticen la seguridad de la población civil y tomen medidas inmediatas para frenar la ola de ataques. La gravedad de la situación exige una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos y restablecer el orden en la región.

El comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto, confirmó en una conferencia de prensa que en las últimas horas se han producido una serie de atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, atribuidos a las estructuras criminales de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Según el comandante López, se han registrado un total de veintiséis acciones terroristas que han afectado directamente a la población civil en los últimos dos días.

Explicó que esta serie de ataques responde a la presión sostenida que el Gobierno colombiano ha ejercido sobre las actividades delictivas de estos grupos armados. El jefe militar afirmó que, ante esta ofensiva, los criminales recurren al terrorismo y a la comisión de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento.

Subrayó la importancia de no ceder ante las tácticas terroristas y de continuar con la ofensiva contra estos grupos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Las Fuerzas Militares colombianas han intensificado sus operaciones en la región para capturar a los responsables de estos ataques y desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona.

La búsqueda de alias 'Iván Mordisco' es una prioridad para las autoridades, quienes lo consideran el principal responsable de la escalada de la violencia en el Cauca y Valle del Cauca. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó enérgicamente el ataque y exigió la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista, al que también vinculó con alias 'Iván Mordisco'.

En un mensaje publicado en la red social X, el presidente Petro calificó a los responsables del ataque como terroristas, fascistas y narcotraficantes, y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. El ataque se produce en un momento delicado, pocas horas después de la visita del presidente Petro a Venezuela junto a la cúpula militar de Colombia, donde se acordó con la presidenta encargada Delcy Rodríguez combatir a los grupos criminales en la frontera entre ambos países.

Esta frontera, que se extiende por más de 2.219 kilómetros, es una de las más extensas de la región y ha sido escenario de actividades ilícitas y enfrentamientos entre grupos armados. El acuerdo alcanzado con Venezuela busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir de manera conjunta a los grupos criminales que operan en la zona fronteriza.

El presidente Petro ha reiterado su compromiso de llevar a los responsables de este ataque ante la justicia y de garantizar la seguridad y la protección de todos los colombianos. La situación en el Cauca y Valle del Cauca exige una respuesta integral y coordinada por parte del Estado colombiano, que involucre a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades civiles, así como la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada





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