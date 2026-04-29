Ataque Antisemitista en Londres: Dos Hombres Apñalados en Golders Green

Dos hombres judíos han sido gravemente heridos en un ataque con arma blanca en el barrio de Golders Green, al norte de Londres. Un sospechoso ha sido arrestado tras la rápida intervención de Shomrim y la policía. El incidente se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en la zona.

Londres se encuentra en estado de alerta tras un preocupante incidente en el barrio de Golders Green , al norte de la ciudad, donde dos hombres han resultado gravemente heridos en un ataque con arma blanca.

El suceso, confirmado por la BBC y reportado inicialmente por Shomrim, un grupo de vigilantes voluntarios de la comunidad judía, ha generado una ola de inquietud y temor en la comunidad local y en toda la capital británica. Según los primeros informes, el agresor, portando un cuchillo, fue visto intentando agredir a personas identificadas como judías en las calles de Golders Green.

La rápida respuesta de Shomrim, que logró detener al sospechoso antes de la llegada de la policía, ha sido crucial para evitar una tragedia mayor. Las autoridades policiales, al llegar al lugar, utilizaron una pistola táser para asegurar la detención del individuo, quien ahora se encuentra bajo custodia. El ataque se desarrolló en dos puntos distintos del barrio.

Un apuñalamiento tuvo lugar en la concurrida Golders Green Road, frente a varios establecimientos comerciales, mientras que el segundo se produjo en una calle adyacente, en las proximidades de una sinagoga. La cercanía de este segundo ataque a un lugar de culto judío ha intensificado las preocupaciones sobre un posible componente antisemita en el incidente. Testigos presenciales han relatado a la BBC escenas de pánico y confusión, describiendo la rápida intervención de Shomrim y la posterior llegada de la policía.

Este ataque no ocurre en el vacío, sino que se suma a una serie de incidentes preocupantes que han tenido lugar en las últimas semanas en la misma zona, lo que ha elevado el nivel de alerta y ha provocado una fuerte condena por parte de líderes comunitarios y políticos. En las últimas semanas, más de 20 personas han sido detenidas en relación con estos incidentes, incluyendo el incendio intencionado de varias ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en Golders Green.

Además, se ha registrado un intento de incendio en una sinagoga en Finchley, también en el norte de Londres, y un incidente de seguridad en el que un dron sobrevoló la embajada israelí, generando preocupación por la seguridad de las instalaciones diplomáticas. La policía ha confirmado que, de los detenidos hasta el momento, ocho han sido formalmente acusados de delitos relacionados con los incendios, mientras que el resto permanece bajo custodia policial o ha sido liberado bajo fianza a la espera de la conclusión de la investigación.

La investigación se centra ahora en determinar los motivos del agresor y si actuó solo o como parte de un grupo organizado. La comunidad judía de Golders Green, una de las más grandes de Europa, se encuentra conmocionada por estos sucesos. Shomrim, que juega un papel fundamental en la seguridad del barrio, ha intensificado sus patrullas y ha llamado a la calma a la comunidad, instándola a permanecer vigilante y a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

Las autoridades policiales han reforzado la presencia policial en la zona, especialmente en las proximidades de sinagogas y otros lugares de culto judío, para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir nuevos incidentes. El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de las comunidades religiosas en el Reino Unido y la necesidad de tomar medidas más contundentes para combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia.

Líderes comunitarios han expresado su gratitud a Shomrim por su rápida respuesta y a la policía por su intervención, pero también han instado a las autoridades a investigar a fondo los incidentes y a llevar a los responsables ante la justicia. La preocupación por la escalada de violencia y los posibles motivos detrás de estos ataques ha llevado a un llamado a la unidad y a la solidaridad entre todas las comunidades del Reino Unido.

Se espera que en los próximos días se realicen reuniones entre representantes de la comunidad judía, la policía y el gobierno para discutir medidas adicionales para garantizar la seguridad y la protección de la comunidad. La investigación continúa en curso y se espera que arroje más luz sobre los motivos y las circunstancias que rodearon este preocupante ataque





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