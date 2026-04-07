Ataque a la Isla Jarg: Estados Unidos e Israel atacan la principal terminal petrolera iraní

La isla iraní de Jarg, centro neurálgico para la exportación de petróleo, es atacada por Estados Unidos e Israel en medio de crecientes tensiones y el ultimátum del expresidente Trump.

7 de abril de 2026 Redacción Internacional (EFE). La isla iraní de Jarg , el principal punto de exportación de petróleo de Irán , ha sido objeto de un ataque este martes por parte de Estados Unidos e Israel , a escasas horas de que expire el ultimátum del expresidente Donald Trump . Trump había advertido sobre la posibilidad de bombardear las instalaciones energéticas de Irán , específicamente si el estrecho de Ormuz , una vía marítima crucial para el comercio global de petróleo , no era reabierto.

El ataque, confirmado por la agencia Mehr, se llevó a cabo mediante misiles lanzados desde aviones de combate y buques de guerra, causando explosiones en diversos puntos estratégicos del enclave petrolero. La situación en la isla es tensa y las consecuencias del ataque aún están por evaluar.\La cadena estadounidense Fox ha proporcionado detalles adicionales sobre la ofensiva, indicando que los bombardeos se dirigieron a búnkeres, estaciones de radar y depósitos de municiones. Según los informes de Fox, el ataque se limitó a acciones aéreas, sin despliegue de tropas terrestres en la isla. La decisión de atacar Jarg se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, exacerbadas por las repetidas amenazas de Trump durante su mandato. El expresidente había expresado en múltiples ocasiones su intención de tomar control de la isla, considerada vital para la economía iraní y el suministro global de petróleo. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de la situación y las posibles repercusiones en la estabilidad regional y global.\La respuesta de Irán al ataque aún no se ha hecho pública, pero se espera que sea contundente. El gobierno iraní ha condenado enérgicamente las acciones de Estados Unidos e Israel, calificándolas de agresión inaceptable y una violación de la soberanía nacional. Los analistas políticos anticipan una posible escalada del conflicto, con posibles represalias por parte de Irán. La situación en el estrecho de Ormuz, ya de por sí volátil, se ha vuelto aún más inestable, con el riesgo de interrupciones significativas en el suministro de petróleo. El incidente también ha generado condenas por parte de líderes mundiales, instando a la calma y a la búsqueda de una solución diplomática. El Papa León XIV, por su parte, ha calificado la amenaza de Trump contra Irán como inaceptable, sumándose a la preocupación internacional





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