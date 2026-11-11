La empresa minera Atalaya ahora cuenta con la propiedad total de Tharsis y La Zarza, dos proyectos con larga historia, en la Faja Pirítica Ibérica.

La compañía minera Atalaya Mining ha completado la adquisición de Tharsis Mining, una empresa privada española con participaciones en los proyectos Tharsis y La Zarza, ubicados en la Faja Pirítica Ibérica. Al hacerlo, Atalaya se vuelve propietaria al cien por cien de ambos proyectos, lo que la posibilita expandir su presencia en la región y aprovechar sinergias entre sus proyectos.

La Unión de Proyectos Mineros

Ayuda al líder europeo de cobre a consolidar su posición en la Faja Pirítica Ibérica, uno de los distritos mineros más destacados del mundo, ubicado en la región andaluza de España.

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La Ventaja de la Adquisición

La incorporación de Tharsis Mining suma dos yacimientos polimetálicos a gran escala a la cartera de Atalaya, que ahora cuenta con un total de 227.7 millones de toneladas de recursos minerales, incluyendo 1.5 millones de toneladas de cobre.

Plataformas y Proyectos

La mina de Riotinto, ubicada a oeste de los nuevos proyectos, se ha convertido en un éxito al aumentar en un 35% su producción de cobre en plena fiebre por el cobre, según fuentes de la empresa minera en cuestión.

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Un Futuro Brillante

Con esta adquisición, Atalaya busca consolidar su posición como líder en la producción de cobre en Europa, aprovechar su experiencia técnica y presencia regional para lograr mayores ganancias y seguir expandiendo su negocio en la Faja Pirítica Ibérica.

El Futuro en la Región

Ayuda a Atalaya a fortalecer sus operaciones existentes en la región y potenciar su posición como un actor de referencia en el sector minero de España y Europa.