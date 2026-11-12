Atades recibe premio en 20minutos: 65 años de inclusión y apoyo a familias

Atades fue galardonada por 20minutos por su trayectoria de más de 65 años apoyando a personas con discapacidad intelectual en Aragón y Madrid.

La organización Atades recibió un reconocimiento destacado en el marco de los Premios 20minutos, una ceremonia que celebra las iniciativas más comprometidas de la sociedad civil. Este galardón pone en relieve la labor ininterrumpida de la entidad durante más de seis décadas, consolidándola como un referente clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en España.

La presidenta de Atades intervino durante la gala con un mensaje centrado en la responsabilidad social y la ilusión compartida. Destacó que su asociación se define como una comunidad de familias que cuidan de familias, un modelo basado en la empatía y el apoyo mutuo que ha permitido crecer desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una institución de alcance nacional.

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Orígenes históricos desde 1962

La raíz de esta institución se remonta a un momento crucial en 1962, cuando un grupo de padres en Zaragoza decidió no aceptar que sus hijos carecieran de las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Frente a la resignación imperante, estos progenitores se unieron para crear el primer colegio especializado, marcando el inicio de una lucha que ha perdurado por casi 65 años.

Desde aquella iniciativa pionera, el alcance de Atades se ha expandido significativamente. Inicialmente centrada en la capital aragonesa, la organización ha extendido sus servicios a las tres provincias de Aragón y ha establecido presencia en Madrid. Este crecimiento geográfico refleja la evolución de sus necesidades y la demanda social de servicios especializados y de calidad.

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Impacto en servicios y sectores sociales

Actualmente, Atades cuenta con una estructura sólida respaldada por más de 3.000 socios que impulsan su misión. La entidad presta apoyo integral a familias a lo largo de todo el ciclo vital, comenzando desde los primeros meses de vida de la persona con discapacidad intelectual hasta el envejecimiento. Esta atención continua garantiza la estabilidad y el bienestar de los usuarios en cada etapa de su existencia.

Los servicios ofrecidos abarcan un espectro amplio que incluye la atención temprana, la educación especializada, la inclusión laboral y residencias especializadas. Esta diversidad de oferta responde a la complejidad de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, asegurando que reciban los apoyos necesarios para desarrollar una vida plena y participar activamente en la sociedad.

Reconocimiento institucional y testimonios

En su discurso de aceptación, la presidenta de Atades honró la memoria de aquellos fundadores y agradeció el apoyo de profesionales, socios voluntarios y empresas aliadas. Enfatizó que sus hijos, hermanos y familiares con discapacidad son los verdaderos héroes, quienes les enseñan lo que de verdad es importante y les marcan el camino hacia una vida centrada en el aquí y el ahora.

Jesús Morales, director general del grupo 20minutos, también hizo acto de presencia para destacar la trayectoria de la organización. Aclaró que son el único gran periódico que garantiza el acceso a la información a todo el mundo sin muros de pago, alineando su visión con la inclusión y la transparencia que defiende Atades en su ámbito de acción.

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Visión futura y liderazgo editorial

Merche Borja, redactora especializada en temas de discapacidad y dependencia para 20minutos desde 2022, cubrió el evento y resaltó la relevancia de historias como la de Atades. Su trabajo periodístico se centra en las dificultades educativas y laborales del colectivo, así como en las experiencias de sus familias, contribuyendo a una mayor visibilidad social.

El galardón otorgado en esta ocasión refuerza el compromiso de Atades con la calidad de vida de sus usuarios y la sociedad en general. La entidad continúa siendo un pilar fundamental para miles de personas, demostrando que el esfuerzo colectivo y el apoyo institucional pueden transformar realidades y ofrecer oportunidades dignas para todos.