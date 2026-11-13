ATADES obtiene el Premio Acción Social de 20minutos por 65 años de defensa de derechos

La asociación ATADES recibe el reconocimiento de 20minutos por su trayectoria de seis décadas apoyando a personas con discapacidad intelectual y autismo en Aragón y España.

La asociación ATADES ha sido distinguida con el Premio Acción Social de 20minutos, un reconocimiento que pone de manifiesto su impacto durante más de seis décadas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y autismo. Esta distinción otorgada por el medio digital 20minutos, impulsado por Henneo en colaboración con Azulmarino, Caixabank, Moeve, Santander y Telefónica, subraya el compromiso histórico de la entidad con las familias aragonesas.

Origen Histórico y Trayectoria de ATADES

Susana Álvarez, presidenta de ATADES, expresó su orgullo al recibir este premio, destacando que honra más de sesenta años de trabajo incansable. La organización fue fundada hace 65 años por un grupo de familias en Zaragoza que se negaron a aceptar que sus hijos no tuvieran las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Este espíritu inicial de resistencia y unión continúa siendo la esencia de la entidad, que hoy se consolida como una de las referencias principales en Aragón y en todo el territorio español.

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Evolución de Servicios y Atención Integral

La entidad ha ampliado su alcance hasta atender a más de 6.000 personas cada año a través de una amplia red de servicios especializados. Esta cartera incluye atención temprana, colegios, centros especiales de empleo, servicios residenciales y programas de ocio adaptado. El modelo de atención se centra en la persona, asegurando que cada individuo reciba los apoyos individualizados que necesita en cada etapa de su vida, desde los primeros meses hasta la vejez avanzada.

Impacto Social y Reconocimiento Público

El Premio Acción Social de 20minutos no solo celebra los logros de la organización, sino que también reconoce el esfuerzo de las familias, los profesionales y las personas voluntarias que han acompañado a ATADES en este camino. Este apoyo institucional y social ha sido fundamental para mantener la esencia de la entidad mientras adaptaba sus modelos de intervención a las nuevas realidades sociales. La colaboración con instituciones públicas y privadas ha permitido que estos servicios sigan siendo accesibles y de calidad.

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Transformación Paradigmática en la Inclusión

Los servicios de ATADES han evolucionado hacia un modelo de desinstitucionalización y reconocimiento de derechos. Un ejemplo claro es la atención a las personas con autismo, cuya realidad era poco conocida hace treinta años y que hoy está mucho más presente en la sociedad. Además, se han avanzado en la inclusión laboral y en nuevas figuras de apoyo como la asistencia personal, aunque aún se requiere un compromiso real de las administraciones públicas para consolidar estos avances estructurales.

Compromiso Continuo con las Familias

Para las familias que acuden a ATADES, la entidad ofrece una red de apoyos gestionada mediante conciertos con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, así como servicios privados como la atención temprana. Programas de becas financiados por donaciones complementan estas respuestas, garantizando que el acompañamiento cubra todo el ciclo vital. Este enfoque asegura que las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo puedan participar de forma efectiva en la sociedad.