La campaña electoral en Andalucía se centers en la gestión sanitaria y los cribados, y los ataques de la oposición a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo Andaluz de Colegios Médicos pide mejoras salariales y la contratación de más personal para solucionar las listas de espera. Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha denunciado que la sanidad es el principal problema en la región, seguido del acceso a la vivienda y el paro. Este escenario parece estar jugando en contra de la socialista María Jesús Montero yсовеlar antiviral se refiere al plan de vacunación para prevenir la covid-19. Además, también habló sobre la crisis de los cribados y advirtió sobre la gravedad de la enfermedad en algunos colectivos Vulnerable.

La gestión sanitaria y los cribados centran la campaña en Andalucía y los ataques de la oposición a Juanma Moreno . El Consejo Andaluz de Colegios Médicos apunta a las mejoras salariales y a la contratación de más personal como solución para las listas de espera.

La crisis de los cribados, un capítulo que no se puede repetir, y la atención primaria como única solución para rebajar las listas de espera. La crisis de los cribados viene de largo y por una serie de órdenes que se hicieron mal y de las que nadie se dio cuenta





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