El CaixaForum de Madrid presenta una exposición fascinante sobre la figura de Asurbanipal, el último gran líder de Asiria. La muestra, con objetos del Museo Británico, explora su vida, su reinado y la dualidad entre guerrero y erudito.

La mañana posterior a la noche en la que supuestamente se predijo el fin de una civilización, según las controvertidas declaraciones de Donald Trump, el CaixaForum de Madrid ha inaugurado una exposición fascinante sobre la figura de Asurbanipal , el último gran líder de una parte significativa de aquel territorio. Este monarca gobernó desde el año 669 a. C. hasta aproximadamente el 631 a. C., dejando una huella imborrable en la historia.

La muestra, que estará abierta al público desde este jueves hasta el 4 de octubre, presenta 158 objetos de incalculable valor, provenientes del Museo Británico, que ilustran la vida y el reinado del hombre que lideró Asiria, un imperio colosal que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las imponentes montañas de Irán, en el siglo VII antes de Cristo. La presentación de la exposición, titulada “Soy Asurbanipal, rey del mundo”, contó con la participación de Sébastien Rey, comisario del Departamento de la Antigua Mesopotamia en Medio Oriente del Museo Británico. Rey destacó a Asurbanipal como “el hombre más poderoso del planeta cuando accede al trono”, y una de las “figuras más complejas del mundo antiguo”, resaltando su dualidad inherente: un guerrero implacable y, a su vez, un erudito que impulsó la creación de la primera biblioteca universal de la historia. Esta dualidad, según el comisario, es el núcleo central de la exposición, un viaje a través de la vida de un líder que combinó la fuerza bruta con la búsqueda del conocimiento. \Al adentrarse en la primera sala, la iluminación se atenúa, creando una atmósfera propicia para sumergirse en la sección titulada “El rey Asurbanipal”. Allí, un relieve impresionante muestra al monarca en el acto de enfrentarse a un león, un ritual anual que simbolizaba su poderío, con un par de estiletes en su cinturón, herramientas esenciales para la escritura. Esta imagen icónica representa la fusión de la violencia y la sabiduría, una característica fundamental del rey. Rey explicó que la imagen ejemplifica al “rey que mata al león, pero que también se sentía capaz de debatir con las mentes más brillantes de su tiempo”. La siguiente sección, “El rey erudito”, exhibe una fascinante colección de tablillas de escritura cuneiforme, flotando sobre un fondo negro. Miles de estas tablillas han sido desenterradas desde 1850, provenientes de diversos rincones del antiguo imperio, y contienen textos sobre una amplia gama de temas, desde la medicina y la magia hasta asuntos administrativos y obras literarias de renombre, como la épica de Gilgamesh. Una verdadera biblioteca universal, sin precedentes en la historia de la humanidad. Rey justificó la presentación de las tablillas de esta manera, flotantes, debido a que fueron descubiertas dispersas por todo el territorio del antiguo imperio, en lugar de un único lugar, lo que dificulta determinar la ubicación exacta de la biblioteca y el orden original de los ejemplares. La exposición también incorpora elementos interactivos diseñados para enriquecer la experiencia del visitante. Por ejemplo, en el espacio dedicado a Nínive, una ciudad que simbolizaba el poder imperial, proyecciones digitales dan color a murales esculpidos hace miles de años, permitiendo a los visitantes imaginar la decoración original de los imponentes palacios donde residía el rey. El primero de estos palacios fue el de su abuelo, Senaquerib, pero Asurbanipal construyó uno propio en el norte de Nínive, desde donde gobernaba su vasto imperio. A esta ciudad, ubicada en lo que hoy es Mosul, al norte de Irak, también se dedica la sección “Jardines de recreo”, que revela cómo el rey demostraba su poder al alterar el entorno natural, modificando el curso del agua con canales artificiales e importando especies de árboles de diferentes regiones del imperio, creando así lo que él consideraba un “paraíso en la tierra”. \Sin embargo, la gloria de Asurbanipal no perduró eternamente, y la desgracia llegó a través de su hermano mayor, Shamash-shum-ukin. En un linaje familiar marcado por la violencia y las luchas por el poder, el bisabuelo, Sargón II, accedió al trono tras un sangriento golpe de Estado; el abuelo, Senaquerib, fue asesinado por su propio hijo mayor cuando decidió nombrar heredero al menor, Asarhaddón. Este último, siguiendo la tradición, también designó a su hijo menor, Asurbanipal, como sucesor, mientras que a su hijo mayor le confió el gobierno de Babilonia. La paz entre Asurbanipal y su hermano duró unos años, hasta que Shamash-shum-ukin lideró una rebelión en su contra. Asurbanipal sofocó la revuelta, y su hermano mayor pereció en un incendio. El final del reinado del monarca erudito sigue siendo un misterio, ya que no existen registros de sus últimos años de gobierno, que se estima ocurrieron entre el 631 y el 627 a. C. La última sala del recorrido representa un contraste visual impactante, con un salto temporal de miles de años, desde las figuras y tablillas originales de arcilla hasta los investigadores que han desenterrado los tesoros del imperio. Esta sección, titulada “El epílogo: preservar el pasado de Irak para el futuro”, relata las primeras excavaciones realizadas en el siglo XIX, inicialmente lideradas por Francia y posteriormente por el arqueólogo británico Austen Henry Layard. Casi 200 años después, la investigación continúa, con la colaboración del Museo Británico con investigadores iraquíes y otras instituciones, tanto en excavaciones como en programas de formación, en colaboración con la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio de Irak





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