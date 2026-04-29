Astronautas de Artemis II Visitan la Casa Blanca en Medio de Declaraciones Polémicas de Trump

La tripulación de Artemis II fue recibida por el presidente Trump en la Casa Blanca, donde la celebración espacial se vio interrumpida por comentarios sobre ovnis, la Fuerza Espacial y la política exterior.

La reciente misión de Artemis II, que llevó a sus astronautas en un viaje lunar de ida y vuelta, culminó con una visita a la Oficina Oval de la Casa Blanca este miércoles.

El encuentro, que tuvo lugar con el presidente Donald Trump, se vio marcado por una mezcla de celebración espacial y digresiones políticas inesperadas. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, representantes de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, se mantuvieron de pie en silencio detrás del presidente mientras este abordaba temas que iban desde la existencia de fenómenos aéreos no identificados (ovnis) hasta la creación de la Fuerza Espacial y la tensa situación geopolítica con Irán.

El ambiente en el Escritorio Resolute, adornado con un llamativo modelo de la Luna recubierto de oro, contrastaba con la naturaleza a veces errática de las declaraciones del presidente. Jared Isaacman, administrador de la NASA, acompañó a los astronautas, observando el desarrollo de los acontecimientos. Trump, con su característico estilo, elogió a los astronautas como ejemplos del espíritu estadounidense, afirmando: “No sé cómo lo hacen.

Yo no querría hacerlo, pero se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país”. La conversación giró en torno a las prioridades espaciales de la administración Trump, incluyendo la decisión de establecer la Fuerza Espacial como una rama militar independiente. El presidente reiteró su intención de desclasificar información relacionada con los ovnis, un tema que ha despertado un interés considerable en los últimos años.

Además, Trump sugirió la posibilidad de que otro astronauta pise la Luna durante su mandato, aunque con la cautela que le caracteriza: “No nos gusta decir ‘definitivamente’, porque entonces dices: ‘Oh, fracasamos’”. Isaacman, por su parte, confirmó los planes para enviar una nueva misión tripulada a la superficie lunar en 2028, complementando los preparativos para el lanzamiento de Artemis III en 2027. También enfatizó la importancia de mantener la sede de la NASA en Washington D.C.

, argumentando que su ubicación en la capital del país ofrece ventajas estratégicas. El evento rápidamente se transformó en una conferencia de prensa improvisada, un escenario recurrente en los actos públicos del presidente Trump.

La situación recordó a un incidente reciente en el que Trump recibió a una repartidora de DoorDash en la Casa Blanca para promover los recortes de impuestos de su partido, y posteriormente la involucró en discusiones sobre la guerra con Irán y la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. En esta ocasión, Trump se abstuvo de solicitar la opinión de los astronautas sobre sus comentarios, pero estos mantuvieron una compostura estoica mientras el presidente divagaba sobre temas diversos, incluyendo una decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Derecho al Voto, acusaciones contra el exdirector del FBI James Comey y predicciones sobre el fin de los conflictos en Ucrania e Irán.

La visita de los astronautas de Artemis II a la Casa Blanca se vio ensombrecida por la constante presencia de la política. Los logros de la misión, como el récord de distancia viajada desde la Tierra durante la órbita alrededor del lado oscuro de la Luna, quedaron eclipsados por las declaraciones incendiarias de Trump sobre Irán.

Un día después de que los astronautas alcanzaran este hito, Trump publicó un mensaje amenazante en redes sociales: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”. Este comentario, que generó una gran controversia, se produjo después de que Trump observara el lanzamiento de Artemis II junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente había promocionado la misión como una demostración del liderazgo estadounidense, proclamando en Truth Social: “Estamos GANANDO, en el espacio, en la Tierra y en todo lo que hay entre medio; económicamente, militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se acerca! ”.

Tras el regreso exitoso de los astronautas, Trump los felicitó por su “espectacular” hazaña e invitó a la tripulación a la Casa Blanca, expresando su ambición de continuar explorando el espacio: “Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, ¡Marte! ”. Paralelamente, la NASA ha publicado las primeras imágenes capturadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orion durante su viaje a la Luna, ofreciendo una visión única de la misión





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