Astronaut Mike Fincke Suffers Medical Issue in Space, Mission Cut Short

Veteran NASA astronaut Mike Fincke, on his fourth mission to the International Space Station (ISS), experienced a medical issue during a routine spacewalk, leading to an early return to Earth. The incident, which occurred in January, lasted only 20 minutes, but the NASA agency decided to cut short the mission due to Fincke's health concerns.
CNN — Cinco meses después de iniciada su cuarta misión en la Estación Espacial Internacional, el veterano astronauta de la NASA Mike Fincke estaba cenando el día antes de una caminata espacial rutinaria.
De repente, se quedó sin poder hablar. El episodio, ocurrido en enero, duró solo 20 minutos y, aunque Fincke no sintió dolor, se mostró agitado.
"Fue completamente inesperado. Ocurrió con una rapidez asombrosa", dijo Fincke recientemente a The Associated Press.
"Mis compañeros de tripulación vieron de inmediato que yo estaba en apuros. Todos actuaron de inmediato, en cuestión de segundos", dijo
NASA International Space Station (ISS) Space Exploration Astronaut Mike Fincke Medical Issue Mission Cut Short Radiation Isolation Distance Microgravity Environments Hostile Loss Of Bone And Muscle Mass Cardiovascular Problems Immune Dysfunction Vision Deterioration Fluid Shifts Blood Flow Issues Spaceflight Health
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
La foto que ha impresionado a la NASA: tres arcos de la Vía Láctea captados desde 4.200 metros y -28 grados en los AlpesEste fenómeno astronómico captado solo es posible contemplarlo durante unos pocos días durante el mes de marzo
Read more »
NASA planea misiones privadas a la Luna para preparar misiones tripuladas a MarteLa NASA planea enviar misiones no tripuladas a la Luna y luego misiones tripuladas para preparar futuras misiones a Marte, según ha informado la agencia espacial en una rueda de prensa en Washington.
Read more »
La NASA y Blue Origin (Jeff Bezos) iniciarán este año la construcción de una base en la LunaLa nave elegida para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, según...
Read more »