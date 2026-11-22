Aston Martin y Fernando Alonso competirán en el Dakar 2027 con el Dreadnought, SUV inspirado en Call of Duty. Prodrive construye los vehículos para la aventura en el desierto.

La marca británica Aston Martin y el piloto Fernando Alonso anunciarán su participación oficial en el Rally Dakar 2027, llevándose al desierto un vehículo de competición único llamado Dreadnought. Esta nueva aventura automovilística tiene un origen inusualmente moderno, ya que el concepto del todoterreno se inspiró directamente en un diseño militar digital creado para el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 4.

La participación representa el debut de Aston Martin en esta prueba histórica y marca el regreso de Alonso a la carrera siete años después de su primera intervención. El proyecto combina la herencia de lujo de la marca con la estética extrema de un vehículo de combate, presentando un desafío técnico sin precedentes para el equipo de ingeniería y el equipo deportivo en su conjunto.

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Origen Digital y Diseño Militar

El Dreadnought fue presentado oficialmente por Aston Martin el pasado 16 de julio en Nueva York, revelando su historia como una creación digital desarrollada en colaboración con Infinity Ward y Activision, los estudios responsables de la saga de videojuegos.

Los diseñadores aprovecharon la libertad del entorno virtual para imaginar un todoterreno táctico sin las restricciones habituales de fabricación, homologación o costes. El resultado es un SUV militar de grandes proporciones que combina tracción integral con una estética deliberadamente extrema, integrando soluciones propias de un vehículo de combate real.

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Las características técnicas incluyen una carrocería protegida, aerodinámica optimizada y depósitos de combustible de gran capacidad. El diseño incorpora compartimentos específicos para armamento, sistemas de almacenamiento para misiones militares y tecnologías de blindaje avanzado, reflejando el propósito original del vehículo en los modos DMZ y Call of Duty: Warzone.

Exclusividad y Colaboración Técnica

A pesar de sus rasgos militares, el vehículo mantiene la exclusividad característica de Aston Martin. El exterior utiliza un acabado de fibra de carbono con tejido de espiga y luce el verde Chiltern, color asociado a la identidad británica de la marca.

El habitáculo virtual mostraba revestimientos de cuero Oxford Tan, una palanca de cambios con acabado en oro metalizado y bisagras en oro satinado anodizado. Además, el sonido del motor V12 fue recreado específicamente para el universo digital del juego, añadiendo una capa de realismo a la experiencia del conductor.

Marek Reichman, director creativo de la compañía, destacó que el objetivo fue imaginar el vehículo como si realmente existiera, capaz de circular por calles de Nueva York o enfrentar carreteras anegadas en Bombay. Prodrive, socio técnico habitual, ha diseñado y construido los tres ejemplares que participarán en la prueba, adaptando el concepto digital a las exigencias reales del rally raid.

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Retos del Dakar y Ambición Competitiva

El coche que compite no es el modelo digital directo, sino una versión de competición desarrollada específicamente para la prueba por Prodrive. La compañía británica será responsable de la operación de los vehículos durante la competición, aprovechando su experiencia de cuatro décadas en el desarrollo de prototipos ganadores.

Prodrive tiene una trayectoria destacada en el Campeonato del Mundo de Rallies y en el Dakar, donde ha logrado tres podios en los últimos cinco años y la victoria absoluta en 2026. Esta experiencia es crucial para adaptar el Dreadnought a los miles de kilómetros de terrenos extremos que caracterizan a la carrera.

David Richards, presidente de Prodrive, afirmó que la ambición de Aston Martin es crear un coche capaz de luchar por los primeros puestos en la competición todoterreno más exigente del mundo. La colaboración entre el fabricante británico y Prodrive busca transformar la imaginación digital en una realidad competitiva de alto nivel.

La participación de Fernando Alonso añade un elemento de gran visibilidad a este proyecto. Su regreso al Dakar con un vehículo de origen lúdico representa un punto de inflexión en la historia de ambas marcas y promete ofrecer una experiencia única para los aficionados al automovilismo y los amantes de la tecnología aplicada a la competición.