Aston Martin y Cadillac luchan por salir del último puesto en la clasificación de Las Vegas, donde sus limitaciones en rectas limitan sus opciones tras una sesión en mojado.

En el trazado de Las Vegas, Aston Martin y Cadillac se enfrentan a una cruda realidad al clasificarse entre los últimos puestos para la carrera. Aunque la escuadra británica disfrutó de su mejor sesión de la temporada, este rendimiento óptimo se logró únicamente bajo condiciones de pista mojada, lo que no garantiza el éxito en el seco.

Débiles en rectas para el equipo británico

La sesión de clasificación en el Strip de Las Vegas comenzará en menos de veinte minutos, marcando un momento crítico para los equipos. Para los aficionados españoles, el horario resulta difícil debido a la diferencia horaria, pero la atmósfera en la Ciudad del Pecado promete vibrar tras experiencias anteriores. Esta vez, la ausencia de lluvia elimina un factor clave que podría haber beneficiado a ciertos equipos.

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Las rectas interminables del circuito estadounidense siguen siendo la gran debilidad estructural para el cuadro británico. Sin la lluvia que modificara las condiciones de agarre, Aston Martin vuelve a su situación habitual en esta pista. Esto los coloca directamente al fondo de la parrilla de salida, compitiendo junto a Cadillac por no quedar rezagados.

Opciones complicadas para los pilotos españoles

Las opciones de los pilotos españoles de lograr una posición de salida competitiva se antojan extremadamente complicadas en estas circunstancias. La ausencia de lluvia significa que no habrá caos ni sorpresas que puedan ayudar a los equipos con problemas aerodinámicos en líneas rectas. La predictibilidad del seco favorece a los constructores con mejor flujo de aire, dejando a los rezagados con una ventaja mínima.

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Mientras tanto, la pelea por la pole position se mantiene muy abierta y sin claros favoritos. En las sesiones de entrenamientos previas, no se pudo determinar con certeza qué equipo está un paso por delante en las interminables rectas. La falta de datos definitivos sobre el ritmo absoluto crea un escenario de incertidumbre estratégica para las estrategias de clasificación.

Incertidumbre en el ritmo absoluto de los equipos

La indeterminación sobre el rendimiento superior en rectas permite que varios equipos compitan en una zona densa. Esto significa que una pequeña diferencia en el setup podría cambiar radicalmente el orden de salida. La clasificación se convertirá en una prueba de precisión donde cada milisegundo cuenta más que la velocidad máxima pura.

La situación actual sitúa a los equipos españoles en una posición de desventaja estructural que la lluvia no podría ocultar completamente. La estrategia se centrará ahora en minimizar pérdidas en las zonas rápidas y explotar cualquier oportunidad en las zonas de frenado. El resultado definirá sus opciones de puntos en una carrera técnica y exigente.