Aston Martin Muestra Signos de Mejora en Miami, Alonso Remonta a P15

Fernando Alonso finaliza el Gran Premio de Miami en la 15ª posición tras una carrera sin incidentes, mostrando una ligera mejora en el rendimiento de Aston Martin, aunque aún lejos de la competitividad deseada. El equipo espera nuevas actualizaciones para las próximas carreras.

Aston Martin experimentó un fin de semana de progreso en Miami, marcando un punto de inflexión después de un comienzo de temporada plagado de dificultades.

Si bien los problemas de fiabilidad que asolaron las primeras carreras parecen haber sido mitigados, y las molestas vibraciones que afectaban el rendimiento del monoplaza han desaparecido, el equipo de Silverstone aún se encuentra lejos de competir por las posiciones delanteras. En el Gran Premio de Miami, Aston Martin demostró una ligera ventaja sobre Cadillac, convirtiéndose en el principal rival directo para el equipo británico en la zona media de la parrilla.

Fernando Alonso lideró este grupo, completando una notable cantidad de vueltas – más de cuarenta – con neumáticos de compuesto medio, manteniendo un ritmo competitivo en comparación con sus adversarios más cercanos. La ausencia de lluvia obligó al equipo a optar por un cambio a neumáticos blandos en las últimas etapas de la carrera para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y completar la distancia requerida.

La carrera de Alonso, aunque sin incidentes significativos, reflejó la realidad del rendimiento actual del Aston Martin. El piloto español reconoció la dificultad de mejorar su posición, apuntando a un objetivo realista de alcanzar el 15º puesto, reconociendo que incluso evitando una parada adicional en boxes, la brecha con el 14º clasificado era demasiado grande para ser superada.

'Segunda carrera sin percances y el ritmo tampoco era nada del otro mundo. Intentar hacer 15º y no 16º. Estábamos esperando por si al final llovía, pero tenemos tanta distancia con el 14 que incluso evitando una parada habríamos seguido en la misma posición', declaró Alonso tras la carrera.

A pesar de las limitaciones, Alonso logró una valiosa remontada gracias a la adherencia adicional proporcionada por los neumáticos blandos, superando a Sergio Pérez y asegurando el 15º puesto, un resultado que, dadas las circunstancias, representa lo máximo que el equipo puede aspirar a lograr en este momento. La diferencia de rendimiento con los equipos de la vanguardia es considerable, lo que subraya la necesidad de mejoras significativas en el desarrollo del monoplaza.

La estrategia del equipo se centró en maximizar el potencial del coche existente, buscando oportunidades para ganar posiciones sin arriesgarse a problemas mecánicos o errores en la pista. Mirando hacia el futuro, Alonso admitió la necesidad de paciencia y la importancia de las próximas actualizaciones. El piloto español compartió una conversación con su compañero de equipo, Lance Stroll, sobre la posibilidad de encontrar formas de hacer más entretenidas las carreras mientras esperan la llegada de nuevas piezas.

'Yo con Lance hablamos de esperarnos un poco para tener más entretenimiento. Hasta la carrera 12 o 14 no tendremos nuevas piezas', comentó Alonso, revelando que el equipo no espera introducir mejoras sustanciales en el monoplaza hasta dentro de varias carreras. Esta declaración refleja la magnitud de la tarea que tiene por delante Aston Martin para recuperar su competitividad y luchar por posiciones más elevadas en el campeonato.

El equipo se encuentra en una fase de desarrollo crucial, trabajando intensamente para comprender las deficiencias del coche y diseñar soluciones que permitan mejorar su rendimiento. La llegada de nuevas piezas será fundamental para impulsar el progreso del equipo y permitir a Alonso y Stroll competir de manera más efectiva contra sus rivales. La gestión de expectativas es clave, y el equipo se centra en extraer el máximo rendimiento del coche actual mientras se prepara para el futuro





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