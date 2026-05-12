Aston Martin: Lance Stroll asegura que su objetivo es ser parte del equipo cuando el potencial se cumpla para remontarse y ser el líder en el podio

Lance Stroll, hijo del gran jefe de Aston Martin, aseguraba su fe en el proyecto y deseaba una mejora constante, esperando que la próxima temporada sea la definitiva para demostrar el potencial del equipo.

Lance Stroll , hijo del gran jefe de Aston Martin , confía al 100% en que remontarán y que con el paso del tiempo serán los más rápidos, después de quedar en la parte de atrás de la parrilla en la Fórmula 1 .

"No, porque todavía tengo mucha fe en este proyecto, y el proyecto está muy lejos de nuestro potencial" le dijo a Racing News 365. Adrian Newey se unió al equipo, tienen la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento y creo que este equipo tiene mucho potencial. Se enfadará si desde su casa ve al coche verde, el de Aston Martin, en lo más alto de la parrilla y desea ser parte de ello.

"Espero que, a medida que eso suceda, los coches mejoren y sean más divertidos de conducir, algo que todos los conductores desearían. No soy el único. Algunos pueden decirlo, otros no, por cuestiones contractuales y demás. Pero espero que estos coches mejoren mucho con el paso de los años y que volvamos a tener buenos monoplazas de Fórmula 1"





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