Aston Martin: el peor coche de la parrilla y sin mejoras a la vista

El equipo Aston Martin atraviesa una crisis en Fórmula 1, siendo el coche más lento de la parrilla. Fernando Alonso denuncia graves problemas de motor, cambio y aerodinámica, mientras el equipo no planea mejoras para Silverstone.

La escudería Aston Martin atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en la Fórmula 1 . Semana tras semana, el equipo británico ve cómo su monoplaza se queda cada vez más rezagado respecto a la competencia, hasta el punto de convertirse en el peor coche de la parrilla.

Los datos son contundentes: en el último Gran Premio, celebrado en el circuito que mejor refleja el rendimiento puro de los coches, Aston Martin clasificó a más de un segundo del siguiente equipo, una diferencia humillante que incluso un recién llegado como Cadillac logró superar con claridad. El piloto asturiano Fernando Alonso, quien ha sido una de las voces más críticas dentro del equipo, no ocultó su frustración tras la última carrera.

"Tenemos muy mal motor, el peor, muy mala distribución de energía, problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica", declaró el bicampeón mundial. "Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría", añadió con un tono de resignación que refleja la grave situación.

Alonso también describió las dificultades de conducción: "En cada curva es una lotería; en una curva he llegado con las ruedas traseras bloqueadas, y en otras he tenido la mitad del acelerador abierto mientras frenaba y me iba recto. Cada vuelta es una moneda al aire". A pesar de los constantes llamados de atención, el equipo no tiene previsto introducir mejoras significativas en el próximo Gran Premio de Silverstone.

La directiva insiste en que están trabajando en múltiples frentes, pero los resultados no llegan. La falta de competitividad se ha vuelto un patrón repetitivo, y cada fin de semana los aficionados ven cómo el equipo cae posiciones. Mientras tanto, los rivales continúan desarrollando sus monoplazas, ampliando la brecha. La temporada 2025, que comenzó con expectativas moderadas, se ha convertido en una pesadilla para Aston Martin, que ahora lucha por no ser la última escudería en la clasificación de constructores.

La situación es especialmente dolorosa para un equipo que, en años anteriores, había mostrado destellos de competitividad, incluso logrando podios. Sin embargo, los problemas crónicos con el motor y la aerodinámica parecen no tener solución a corto plazo. El director técnico del equipo reconoció que están "en un agujero profundo" y que "cada mejora tarda demasiado en llegar".

La afición y los patrocinadores empiezan a perder la paciencia, y se rumorea que podrían producirse cambios en la cúpula directiva si el rendimiento no mejora en las próximas carreras. Mientras tanto, Alonso y su compañero de equipo intentan exprimir al máximo un monoplaza que claramente no da para más, en una temporada que se perfila como la más dura de la escudería en la era moderna de la F1





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 Aston Martin Fernando Alonso Rendimiento Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1: Meanwhile, el asturiano tiene muchos interesadosFernando Alonso, con contrato en Aston Martin hasta este año, no planea retirarse y evalúa opciones para 2025. Varias escuderías están interesadas en ficharle, pero el piloto señala que primero deben resolver problemas de competitividad del equipo antes de decidir su futuro.

Read more »

El rumor que incendia la Fórmula 1: Fernando Alonso, ¿de vuelta a Alpine?El paddock del Gran Premio de Barcelona sueña con un nuevo reencuentro entre Fernando Alonso y Flavio Briatore en Alpine de cara a la temporada 2027.

Read more »

Nueva llamativa reflexión de Alonso sobre su futuro: 'Es una rueda que nunca parará'El piloto asturiano ha ofrecido más detalles sobre su rumoreado abandono de la F1 al término de la temporada actual, aunque todo parece depender del proyecto que algún equipo le ofrezca al bicampeón mundial.

Read more »

La FIA aprueba un nuevo motor alemán y Sainz y Alonso luchan en BarcelonaUna marca alemana ha introducido un nuevo motor tras lograr la aprobación de la FIA, lo que podría darle un buen salto de rendimiento. Mientras tanto, los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso enfrentan un fin de semana complicado en el Circuit de Barcelona, con Sainz luchando por entrar en Q2 y Alonso mostrando debilidades en el AMR26. George Russell parece recuperar su nivel en los entrenamientos libres, aunque Charles Leclerc mantiene una ventaja clara.

Read more »