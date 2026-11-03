Associated British Foods recorta beneficios un 10% por debilidad de Primark y azúcar

El grupo Associated British Foods reporta una caída del 10% en sus beneficios por la baja demanda en Primark y la crisis del sector azucarero.

El grupo Associated British Foods ha anunciado una reducción del diez por ciento en sus beneficios netos correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis, una cifra que refleja la presión actual sobre su modelo de negocio. Esta contracción financiera se debe principalmente a la disminución de las ventas comparables en la cadena de moda Primark y a la persistente debilidad operativa en su división dedicada a la producción y comercialización de azúcar. Los directivos de la corporación han identificado un entorno económico complejo caracterizado por una disminución generalizada en el poder adquisitivo de los consumidores y un aumento sostenido en los costes de suministros esenciales.

Caída de ventas comparables y estrategia de precios

Las cifras detalladas revelan que, aunque las ventas totales de Primark experimentaron un crecimiento marginal del dos por ciento en los últimos doce meses, este resultado se vio drásticamente penalizado por una caída del dos punto seis por ciento en términos comparables a tiendas iguales. Esta situación indica que, a pesar de mantener la cantidad de establecimientos operativos, el volumen de dinero gastado por los clientes dentro de las tiendas ha disminuido de manera significativa. En el mercado europeo, este fenómeno fue aún más severo, registrando una reducción del cuatro punto siete por ciento en las ventas comparables durante el mismo periodo fiscal.

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George Weston, consejero delegado del grupo Associated British Foods, ha explicado en declaraciones a Bloomberg que el comportamiento del consumidor ha cambiado notablemente. Weston señaló que aunque la afluencia de personas a las tiendas se mantiene, el gasto individual ha caído porque los clientes disponen de menos dinero disponible. Para intentar mitigar este impacto negativo, el grupo ha adoptado una estrategia agresiva de reducción de precios, ampliación de la gama de productos disponibles y aumento de la inversión en marketing digital, medidas que han afectado directamente a los márgenes de beneficio final reportados.

Impacto en la división de azúcar y previsión fiscal

La división de alimentos y azúcar del conglomerado también ha contribuido a la baja en los resultados financieros globales, añadiendo presión a un panorama ya complicado por la baja demanda. El informe anual del grupo destaca que esta área comercial enfrenta desafíos estructurales y cíclicos que han obligado a tomar decisiones difíciles para proteger la cuota de mercado frente a competidores más eficientes. La debilidad combinada de este segmento con la moda ha resultado en una disminución generalizada de la rentabilidad operativa para el ejercicio fiscal que concluyó a finales de agosto de dos mil veintiséis.

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De cara al futuro cercano, Associated British Foods ha emitido una advertencia cautelosa indicando que prevé que el beneficio global siga viéndose afectado por la continuación de la debilidad en el gasto de los consumidores y por el fuerte aumento proyectado de los costes energéticos durante el próximo año fiscal. La compañía mantiene una postura conservadora respecto al sentimiento del consumidor, anticipando que la inflación residual y los altos costes de energía seguirán impactando negativamente en las actividades comerciales y en la capacidad de los hogares para realizar compras no esenciales.

Cifras financieras y perspectivas operativas a largo plazo

Los datos económicos consolidados muestran que los ingresos totales de Associated British Foods disminuyeron un uno por ciento a tipos de cambio constantes, situándose en los diecinueve mil quinientos ochenta millones de libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a veintitrés mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de euros. Paralelamente, el beneficio antes de impuestos cayó un diez por ciento hasta alcanzar los mil veintisiete millones de libras esterlinas, equivalentes a mil quinientos treinta millones de euros. La división de moda Primark por su parte reportó un resultado operativo de mil tres millones de libras, otra reducción del diez por ciento respecto al periodo anterior.

Las operaciones en otros mercados han mostrado ciertos puntos de luz, ya que en regiones donde las estrategias de inversión están más avanzadas, se logró una mejora significativa en las ventas comparables y se ganó cuota de mercado. La apertura de nuevas tiendas contribuyó con un cinco por ciento al crecimiento total del dos por ciento de Primark, incluyendo aperturas en Estados Unidos, Europa y franquicias en Oriente Próximo, específicamente en Dubái y Kuwait. A pesar de estas expansiones físicas, el grupo proyecta que los beneficios operativos y el beneficio por acción para dos mil veintitrés serán inferiores a los registrados en dos mil veintiséis, debido principalmente a la expectativa de continuidad en la presión del segmento azucarero.