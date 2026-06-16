El equipo de fútbol infantil y juvenil Dragones de Lavapiés enfrenta una crisis debido a la falta de instalaciones deportivas en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Más de 150 asociaciones han firmado un manifiesto exigiendo al Ayuntamiento de Madrid que tome medidas urgentes para resolver la situación.

Más de 150 asociaciones exigen soluciones urgentes al Ayuntamiento de Madrid para que un equipo de fútbol infantil y juvenil pueda seguir entrenando y jugando en el barrio.

El equipo, conocido como Dragones de Lavapiés, ha sido reconocido internacionalmente por su labor social y deportiva. Sin embargo, la falta de instalaciones deportivas amenaza la continuidad del club y su labor comunitaria en el barrio. La portavoz del club, Mariana Reli, denuncia que el principal lugar donde entrenaban fue cerrado para una remodelación y que no se ha garantizado una alternativa temporal viable dentro del barrio.

El equipo denuncia que está siendo boicoteado y cercenado por las acciones del Ayuntamiento y pide soluciones a esta situación. Se prevé que inicien obras en el Casino de la Reina, pero hasta ahora no se ha garantizado una alternativa temporal viable para el club





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