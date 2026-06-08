Asociaciones de víctimas de la DANA reciben premio por su lucha por la verdad y la justicia

Las asociaciones de víctimas de la DANA han estado luchando durante un año y medio para que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades por la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Reciben este miércoles el Premio Activismo por los Derechos Humanos por su labor en la lucha por la verdad y la justicia.

Las asociaciones de víctimas de la DANA recuerdan la catástrofe del 29 de octubre de 2024, cuando la lluvia torrencial inundó la ciudad de Valencia y causó la muerte de 229 personas.

Las asociaciones han estado luchando durante un año y medio para que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades. Los portavoces de las asociaciones, Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Alejandro Carabal, han estado trabajando para mantener viva la memoria de sus seres queridos y para que la historia no se vuelva a repetir. Reciben este miércoles el Premio Activismo por los Derechos Humanos por su labor en la lucha por la verdad y la justicia





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