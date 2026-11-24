Un manifiesto de cerca de 300 asociaciones de familias critica la orden de neutralidad en colegios, calificándola como censura y exigiendo la retirada inmediata de las instrucciones de la Consejería de Educación.

Cerca de 300 asociaciones de familias han firmado un manifiesto conjunto para denunciar la orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que establece la neutralidad institucional en los centros escolares. Estas organizaciones educativas consideran que las instrucciones emanadas desde la administración autonómica constituyen una forma de censura que afecta directamente a la libertad de expresión de la comunidad educativa. La medida ha provocado una reacción inmediata frente a la estrategia adoptada por la Consejería de Educación para regular la dinámica en las aulas durante los periodos de conflicto laboral.

Naturaleza de la orden de neutralidad en centros

El documento publicado por las asociaciones explica que la directiva busca eliminar cualquier referencia a reivindicaciones sindicales o políticas dentro del ámbito escolar. Las familias argumentan que esta imposición de neutralidad no es una herramienta pedagógica necesaria, sino un mecanismo para silenciar opiniones legítimas y proteger el discurso oficial del gobierno regional. La orden obliga a evitar debates que puedan interpretarse como parciales, lo que, según los firmantes, limita el diálogo democrático en la escuela.

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Reacción y posición de las asociaciones firmantes

Los grupos signatarios aclaran que no actúan como partidos políticos ni como sindicatos, sino como representantes esenciales de la comunidad educativa. Defienden una escuela pública, inclusiva y democrática que cuente con los recursos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades. Consideran especialmente grave la respuesta dada por Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, hacia las demandas del profesorado en huelga, viendo en ella una actitud defensiva y contraria a la participación ciudadana.

Impacto en la convivencia y libertad de expresión

Las familias sostienen que la ofensiva política contra el profesorado pone en jaque los principios fundamentales de la enseñanza. Afirman que las dinámicas impostadas por la administración fomentan la vigilancia mutua y agravan el enfrentamiento dentro de los centros. Este ambiente genera un clima de desconfianza y señalamiento entre docentes, padres y alumnos, deteriorando la confianza necesaria para el aprendizaje y la convivencia escolar.

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Consecuencias prácticas y demandas específicas

Las reivindicaciones del profesorado, como la reducción de ratios de alumnos por aula y el aumento de recursos educativos, son cuestiones que afectan directamente al presente y al futuro de los estudiantes. Apoyar estas medidas es considerado por las familias una forma de brindar al alumnado las oportunidades educativas que merece. Por ello, exigen al Gobierno de Ayuso la retirada inmediata de las instrucciones y su anexo, junto con la apertura de una negociación real y efectiva.

Próximos pasos y garantías institucionales

Las asociaciones instan a la administración a garantizar que los centros continúen siendo espacios de convivencia democrática, pensamiento crítico y respeto a los derechos fundamentales. La movilización incluye concentraciones frente a la Consejería de Educación para reafirmar el derecho a la huelga y la libertad de expresión. Se busca restaurar el diálogo y evitar que la educación se convierta en un campo de batalla político sin garantías para las futuras generaciones.