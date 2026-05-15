Asocia, el mayor gestor de fincas del mundo, entra en Europa con la compra de Mediterráneo Global Services

El grupo estadounidense Associa, el mayor gestor de fincas del mundo, ha entrado en Europa con la compra de Mediterráneo Global Services, empresa alicantina con más de 60 años de trayectoria. La compañía con sede en Richardson (Texas) ha comprado a Corpfin Capital el 80% del capital de Mediterráneo Global Services.

El grupo estadounidense Associa, el mayor gestor de fincas del mundo, entra en Europa con la compra de Mediterráneo Global Services , empresa alicantina con más de 60 años de trayectoria.

La compañía con sede en Richardson (Texas) ha comprado a Corpfin Capital el 80% del capital de Mediterráneo Global Services. El 20% restante seguirá en manos del presidente y consejero delegado de Mediterráneo, Carlos Felipe, que se mantiene al frente de la empresa, al igual que el resto del equipo directivo. Mediterráneo administra actualmente 10.000 comunidades y atiende a un total de 400.000 propietarios a través de una plantilla de casi 500 empleados.

La compañía prevé cerrar el año con unos ingresos anuales de cerca de 26 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de seis millones de euros. Además de la administración de comunidades, Mediterráneo ofrece servicios de consultoría jurídica y técnica, corredores de seguros, asesoramiento energético y mantenimiento y servicios para el hogar.

La entrada de Associa en el accionariado de Mediterráneo se enmarca en el ambicioso plan estratégico a diez años de la compañía española que tiene como objetivo multiplicar por veinte su dimensión y alcanzar las 200.000 comunidades bajo gestión, con una cuota aproximada del 25% del mercado nacional. De esta forma, de los 850.000 edificios que existen en el país, Mediterráneo aspira a liderar el segmento que acabará en manos de los administradores profesionales y que supondrá el 60% de la cuota total, explica a EXPANSIÓN Carlos Felipe.

El directivo indica que en España existen 12.000 administradores, pero el 86% factura menos de 100.000 euros, lo que les genera ciertas dificultades a la hora de enfrentarse a la actual carga normativa y tecnológica. Esto se suma a la avalancha de jubilaciones que están por llegar y ofrecen el caldo de cultivo ideal para la concentración del sector que esperar liderar Mediterráneo.

El impulso de Associa además permite a la empresa española capturar negocio en áreas como el mantenimiento, la rehabilitación de edificios o la transición energética. Trayectoria Mediterráneo nació en 1964 como un servicio de la Caja de Ahorros del Sureste, que más tarde sería la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

A la gestión del primer inmueble, el Edificio Ramsa de Benidorm, que sigue administrado por Mediterráneo seis décadas después, se sumaron otros en Alicante y Murcia hasta alcanzar, a finales de 2010, un tamaño de doce oficinas, 700 comunidades gestionadas y 70 empleados. En ese momento irrumpió el fondo de capital riesgo Next Capital, liderado por Carlos Felipe, que compró la empresa a la CAM con el objetivo de liderar un proceso de concentración en un sector muy atomizado.

Entrada en Europa Tras la salida de Next Capital, Carlos Felipe se mantiene al frente de Mediterráneo con el apoyo de un inversor inmobiliario local primero y, a partir de enero de 2023, junto al fondo Corpfin, que adquirió el 80% de la compañía. Bajo su propiedad, la empresa ha acelerado su crecimiento, llegando a realizar hasta 40 o 50 operaciones de compra al año.

El nuevo accionista de referencia de Mediterráneo, Associa, es una empresa con 48 años de historia. Con más de 300 sucursales en toda Norteamérica, Associa cuenta con más de 20.000 empleados, 7,5 millones de clientes y una facturación de aproximadamente 2.500 millones de dólares. La entrada del grupo estadounidense en España forma parte de su estrategia de crecimiento internacional y de su objetivo de invertir en mercados con un fuerte potencial a largo plazo





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