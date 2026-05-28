La Agencia Tributaria ha iniciado la asistencia en oficinas para la confección y presentación de declaraciones de Renta 2025. Los contribuyentes pueden solicitar cita por Internet o llamando a los números de teléfono hasta el 29 de junio. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones a ingresar y a devolver.

La Agencia Tributaria inicia la asistencia en oficinas para la confección y presentación de declaraciones de Renta 2025. Los contribuyentes pueden solicitar cita por Internet o llamando a los números de teléfono hasta el 29 de junio.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones a ingresar y a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio. La Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros y remitir cerca de 130.000 cartas a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia





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