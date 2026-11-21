La inversión de Sound Ventures en Anthropic valora la participación en 7.000 millones de dólares, marcando un hito financiero para Kutcher y Oseary.

Ashton Kutcher y su socio histórico Martin Oseary han alcanzado una revalorización extraordinaria en Wall Street gracias a su participación en Anthropic, la firma creadora del modelo de inteligencia artificial Claude. La alianza entre el actor y el mánager de Madonna comenzó de forma anodina cuando Kutcher buscaba consejos sobre el cuidado de su perro, pero derivó en la construcción de un imperio financiero mediante Sound Ventures, la firma de capital riesgo que ambos fundaron en 2015. Esta trayectoria los ha colocado en el centro de un récord financiero sin precedentes en la industria del entretenimiento.

Inversión millonaria en inteligencia artificial

El núcleo de este éxito financiero radica en una operación específica realizada en 2023, donde Kutcher y Oseary invirtieron 435 millones de dólares para adquirir cerca del 0,5 % de Anthropic. Esta apuesta estratégica ha generado una revalorización cercana al 1.500 % en un periodo de solo tres años. Actualmente, el valor de esa participación rondan los 7.000 millones de dólares, una cifra que sitúa a Kutcher a las puertas del selecto club de los milmillonarios de Hollywood, un estatus poco común para estrellas de cine en comparación con figuras musicales como Beyoncé.

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La experiencia musical impulsa la visión tecnológica

Martin Oseary, conocido por gestionar la carrera de Madonna y bandas como No Doubt que vendieron más de 30 millones de copias, aplicó su instinto musical al detectar el potencial de la inteligencia artificial. Su revelación ocurrió en 2022 al probar ChatGPT por primera vez, una experiencia que comparó con escuchar el disco de Nirvana por primera vez y detener el coche para preguntarse qué era aquel álbum. Esta sensación de descubrimiento revolucionario lo llevó a reunirse con Dario Amodei, director ejecutivo y fundador de Anthropic, para discutir el futuro de la tecnología antes de formalizar la inversión.

Comparaciones con la determinación de Madonna

Oseary reconoce en la determinación de Dario Amodei una cualidad que ya observó en su clienta más famosa, Madonna. El mánager recuerda cómo Madonna fue subestimada en numerosas ocasiones pero nunca cedió ante la duda, manteniéndose fiel a su visión a pesar de que no encajaba en los moldes establecidos. Esta resiliencia es fundamental en el mundo de la inteligencia artificial, donde los fundadores deben navegar por un terreno incierto y enfrentar escepticismo constante para llevar sus proyectos a la realidad del mercado.

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Resistencia ante la presión para vender

Ante el éxito creciente de Anthropic, Kutcher y Oseary enfrentaron mensajes constantes de inversores instándoles a vender su participación y asegurar ganancias inmediatas. Sin embargo, su convicción se basaba en experiencias previas con A-Grade Investments, el fondo cofundado en 2010 que ya les permitió invertir en gigantes como Spotify y Uber. Oseary declaró que solo se mantiene firme porque ha visto esta película muchas veces buscando talento, asegurando que esta nueva tecnología es lo definitivo y que no se moverían por presiones externas.

Impacto en el ecosistema de inversión

Este caso ilustra cómo la gestión de talento tradicional puede transponerse exitosamente al sector tecnológico de Silicon Valley. A pesar de que Sound Ventures gestiona capital de terceros y Kutcher dejó la primera línea operativa este año para crear su propio fondo, la operación demuestra la eficacia de su asociación histórica. La revalorización de Anthropic no solo beneficia a sus inversores clave, sino que también valida la estrategia de apostar por fundadores con una visión clara y una resistencia inquebrantable ante la adversidad.