Asesinato por posible violencia de género en Callosa de Segura: detenida la pareja de la víctima

Una mujer de 38 años ha sido asesinada en Alicante en un presunto caso de violencia machista. La Guardia Civil ha detenido a su pareja. La víctima no estaba en VioGén por esta relación. El caso elevaría a 23 las víctimas mortales en lo que va de año.

Una mujer de 38 años ha sido asesinada este martes en Callosa de Segura, Alicante , en un posible caso de violencia machista, según han confirmado a RTVE la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

Su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido por el instituto armado en el domicilio en el que se supone que convivían autor y víctima. Los hechos, que han ocurrido en torno al mediodía, están siendo investigados por el Equipo Mujer-Menor (EMUME). La víctima no estaba registrada en el sistema VioGén por esta relación, aunque sí aparece un caso inactivo por una relación anterior. La pareja no tenía hijos en común ni vivían menores en el domicilio.

Este nuevo caso elevaría a 23 el número de mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 es gratuito, no deja huella en la factura y está disponible en 53 idiomas. En casos de emergencia se puede llamar al 112, y si no es posible realizar una llamada, se puede usar la aplicación ALERTCOPS para enviar una alerta con geolocalización a la Policía.

También está disponible el WhatsApp a través del número 600000016. La violencia de género sigue siendo una lacra que afecta a miles de mujeres en España, y estos casos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la protección y los recursos para las víctimas. Los especialistas señalan que aunque la víctima no estuviera en el sistema VioGén, eso no exime de posibles riesgos, ya que muchos agresores recurren a la vigilancia y el control antes de que se denuncie.

La investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas del crimen y si existían denuncias previas o medidas de protección. La sociedad debe seguir combatie





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