Asesinato de un logopeda en Valencia: el padre de un paciente lo acuchilla tras sospechar de abusos

Padre mata a un logopeda en Valencia después de encontrar a su hijo en la consulta con la ropa baja. Familias defienden al profesional fallecido y niegan cualquier conducta inapropiada.

La comunidad educativa y las familias de un colegio concertado en Valencia se encuentran conmocionadas tras el asesinato del logopeda Vicent, de 32 años, a manos del padre de uno de sus pacientes.

El sospechoso, un joven de 24 años, se entregó a la Policía con las manos manchadas de sangre y confesó haber acuchillado al especialista tras descubrir a su hijo pequeño, de poco más de dos años, en la consulta con los pantalones bajados. Según su versión, el agresor entró en cólera al creer que el logopeda estaba abusando del niño.

Sin embargo, múltiples madres que llevaban a sus hijos a la clínica relatan que jamás observaron conductas inapropiadas y describen al profesional como una persona amable y atenta. Una madre cuya hija de 8 años con autismo recibía terapia asegura que para la niña Vicent era un amigo, que nunca mostró rechazo a las sesiones y que incluso experimentó mejorías significativas.

Otra madre comenta que su hijo asistía contento a las consultas y que ella siempre permanecía presente durante las sesiones, descartando cualquier indicio de abuso. La preocupación cunde entre las familias, que se preguntan si pudieron pasar por alto señales de alarma, aunque todas coinciden en la normalidad del trato. La clínica, situada a menos de 200 metros del colegio, permanece acordonada y bajo investigación policial.

Los agentes han realizado una nueva inspección del lugar en busca de posible material pedófilo, aunque no confirman la versión del detenido. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha apuntado que el sospechoso será puesto a disposición judicial tras culminar las primeras diligencias. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde y el arma, una navaja de 15 centímetros, fue hallada junto al cuerpo





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Logopeda Valencia Abusos Infantiles Paternidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detenidos seis motoristas por conducción temeraria en grupo organizado en ValenciaLa Guardia Civil arrestó a seis personas, dos menores, de un grupo de 25 motociclistas que circulaban de forma temeraria en la A-7 y CV-35, ignorando órdenes y causando daños a un vehículo policial. Se investigan delitos de conducción temeraria y grupo criminal.

Read more »

Nacho Mas (CEO de Startup Valencia y VDS): 'Valencia va a liderar la próxima carrera por el talento tecnológico'VDS 2026 se celebrará los días 21 y 22 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La cita reunirá a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Read more »

Un interno del CIE de València denuncia violencia policial en Barajas tras negarse a ser deportadoHenry Josué advirtió que se había cortado la lengua y pidió asistencia sanitaria.

Read more »

El desastroso encuentro sexual de Borges planeado por su padre en GinebraEn sus memorias, la escritora argentina cuenta cómo el padre de Borges organizó su primera experiencia sexual en la plaza du Bourg-de-Four de Ginebra, un evento traumático que el escritor reflejó en su cuento 'El otro'.

Read more »