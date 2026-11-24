El 25 de noviembre de 1960, el dictador Rafael Trujillo ordenó la muerte de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal. Este crimen desató la presión internacional y llevó a su derrocamiento en mayo de 1961.

El régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana entró en una fase decisiva el 2 de noviembre de 1960. En esa fecha, el líder de la nación reconoció internamente que enfrentaba dos obstáculos políticos mayores: la Iglesia católica y la familia Mirabal. Con treinta años de gobierno, la dictadura había consolidado un sistema de terror que eliminaba sistemáticamente a cualquier opositor, pero la resistencia civil y religiosa se había intensificado notablemente. La posición de la Iglesia, que durante décadas apoyó al régimen, cambió radicalmente al denunciar públicamente la represión estatal.

El crimen que aceleró el fin del régimen

Veintitrés días después de las declaraciones de Trujillo, el 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de Minerva Mirabal, María Teresa Mirabal y Patria Mirabal fueron encontrados en un barranco del centro-norte del país. Las víctimas viajaban de regreso a la ciudad de Santo Domingo después de visitar a sus esposos encarcelados en la prisión de Villa Tapia. Un escuadrón de la policía secreta, enviado personalmente por Trujillo, interceptó el jeep en una carretera de la provincia de Salcedo. Los agentes golpearon, estrangularon y asesinaron a las tres hermanas, así como a su conductor, Rufino de la Cruz.

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El régimen montó la escena del crimen para simular un accidente de tránsito, una farsa diseñada para intimidar a la población y silenciar la disidencia. Sin embargo, el acto de violencia extrema produjo el efecto contrario. El asesinato de las hermanas aumentó la presión interna y externa contra un gobierno ya debilitado por la censura, las persecuciones políticas, las torturas y las desapariciones forzadas. En lugar de aplacar a la oposición, el crimen unificó a los sectores críticos del régimen y confirmó la necesidad de un cambio político inmediato.

El choque frontal con Minerva Mirabal

La enemistad entre Trujillo y la familia Mirabal tenía raíces profundas que se remontan a la noche del 13 de octubre de 1949. En esa fecha, las hermanas fueron convocadas a una fiesta en la hacienda de San Cristóbal. Durante el evento, Minerva Mirabal, quien tenía veintidós años, bailó con el dictador. Cuando Trujillo preguntó si tenía novio, Minerva respondió que no. Ante la insistencia del líder sobre su política, ella le expresó abiertamente su desagrado.

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La situación se tornó crítica cuando Trujillo propuso enviar a sus seguidores para conquistarla. Minerva Mirabal replicó con firmeza: "¿Y si yo los conquisto a ellos?". Además de desairarlo, Minerva exigió el fin del acoso judicial contra Pericles Franco, un amigo y fundador del Partido Socialista Popular que había sido encarcelado en múltiples ocasiones. Los Mirabal abandonaron la fiesta antes de que terminara, un acto considerado una ofensa grave en la estructura de poder de la época.

Las represalias fueron inmediatas y escalaron en severidad. Días después, militares aparecieron en la casa de la familia y detuvieron al padre de las hermanas para interrogarlo. La vigilancia se volvió constante, y la tensión entre la familia y el régimen se hizo insostenible. Minerva fue vista como una figura peligrosa: una mujer culta, capaz y hermosa que rechazaba la sumisión que Trujillo exigía a todas las ciudadanas. Esta resistencia personal desafió la lógica de propiedad que el dictador ejercía sobre los cuerpos femeninos.

Contexto de terror y legado histórico

El contexto en el que operaba la familia Mirabal era de crueldad extrema y cultos a la personalidad. Trujillo concentraba todo el poder político, económico y militar. La capital del país, Santo Domingo, fue rebautizada como Ciudad Trujillo durante su mandato, reflejando su omnipresencia. La investigación de la historiadora feminista argentina Dora Barrancos señala que Trujillo objetivaba a las mujeres, creyendo que eran su propiedad absoluta. Esta mentalidad permisiva permitía que el régimen actuara con una "corriente de permisividad" ante los crímenes más monstruosos.

La represión afectaba desproporcionadamente a las mujeres de los sectores populares, quienes carecían de derechos y trabajaban en condiciones de explotación. Sin embargo, la familia Mirabal, provenía de una posición próspera en Ojo de Agua, en el norte de la República Dominicana, lo que les permitió organizar una lucha activa contra el generalísimo. Su resistencia no fue aislada, sino parte de una oposición ciudadana que, pese a las detenciones, continuaba desafíando la autoridad del dictador.

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La muerte de las hermanas Mirabal marcó el punto de inflexión en la caída del régimen. Menos de un año después del crimen, el 30 de mayo de 1961, un grupo de disidentes emboscó y mató a Rafael Leónidas Trujillo. La provincia de Salcedo fue rebautizada como provincia Hermanas Mirabal en 2007 en su honor. El acto de violencia no logró silenciar las voces disidentes, sino que aceleró el fin de una de las dictaduras más sangrientas de la historia de América Latina, consolidando a las hermanas como símbolos globales de resistencia feminista y lucha por la libertad.