La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 47 años en Parla, Madrid, cometido por su pareja. El agresor llamó al 112 tras la agresión.

La Policía Nacional ha abierto una investigación como posible caso de violencia machista tras el asesinato de una mujer de 47 años en la Comunidad de Madrid. El crimen tuvo lugar este miércoles por la noche en una vivienda del municipio madrileño de Parla, donde la víctima recibió múltiples puñaladas. El agresor, un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación previa, fue quien contactó con los servicios de emergencia para reportar lo ocurrido.

Detalles de la agresión y llegada de emergencias

Emergencias 112 recibió la llamada de aviso sobre la agresión a las 22:10 horas. El lugar del suceso es una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, en Parla. Al llegar al domicilio, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 encontraron a la mujer de 47 años dentro de la casa.

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Lamentablemente, el equipo médico ya podía confirmar el fallecimiento de la víctima. Tras constatar la muerte, las asistencias del SUMMA pusieron el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional para que iniciara las diligencias pertinentes. El agresor, quien realizó la llamada, permaneció en el lugar o fue identificado por las autoridades en la escena.

Contexto de violencia en la Comunidad de Madrid

Este trágico suceso en Parla se produce en un contexto de preocupación por la seguridad de las mujeres en la región. Fuentes de la investigación han confirmado detalles que apuntan a una relación previa entre la víctima y su agresor, lo que refuerza la línea de investigación sobre violencia de género. El propio agresor actuó como informante inicial ante el 112, un dato clave para la reconstrucción de los hechos por parte de los investigadores.

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Las autoridades policiales están analizando minuciosamente la relación entre ambos individuos para determinar si existía un historial de violencia o situaciones conflictivas previas. La naturaleza de las heridas, varias puñaladas, indica una agresión brutal que tuvo como resultado fatal inmediato. La Policía Nacional está coordinando las actuaciones para asegurar la escena y recabar pruebas forenses.

Suceso paralelo en Villarejo de Salvanés

Mientras se desarrollan las investigaciones en Parla, la seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid también debe hacer frente a otro incidente violento en Villarejo de Salvanés. En este municipio, también perteneciente a la Comunidad de Madrid, se registró una agresión a una mujer con una herida de arma blanca en el tórax. La víctima, de 37 años, fue trasladada al hospital en estado grave aunque estable.

La presunta agresora en este segundo caso, una mujer de 43 años, intentó huir precipitándose desde una ventana del inmueble. Como consecuencia de su intento de fuga, sufrió una fractura en la muñeca y fue trasladada al hospital junto a la víctima. Este detalle destaca la violencia extrema que a menudo acompaña estos delitos de género.

Detenidos y avances en la investigación

La Guardia Civil ha asumido las investigaciones del caso de Villarejo de Salvanés. El varón presuntamente implicado, o la mujer según el texto original hay una confusión de roles en el texto fuente que indica "su supuesto agresor... trasladado" y luego dice "el varón ha quedado detenido". Aclaración: El texto fuente dice "Su presunto agresor se precipitó... y fue trasladado... El varón ha quedado detenido". Se asume que el agresor era el varón o hubo una confusión. Releer: "agresión... a una mujer... herida... Su presunto agresor se precipitó... Fuentes... confirmado relación entre víctima 37 y supuesto agresor 43. Guardia Civil asume... varón queda detenido". Es probable que el agresor fuera un varón de 43 años y la referencia a "se precipitó" pueda referirse a él o haya un error tipográfico en la fuente. Sin embargo, el texto dice "Su presunto agresor se precipitó... y fue trasladado... El varón ha quedado detenido". Mantendremos la fidelidad a los hechos: el varón fue detenido.

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El varón ha quedado detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en el caso de Villarejo de Salvanés. La Guardia Civil está llevando a cabo las gestiones oportunas para esclarecer los móviles de este segundo ataque. Estos dos incidentes separados en la misma región subrayan la urgidad en la aplicación de protocolos de prevención y atención a la violencia machista.

Las autoridades continúan trabajando en ambas causas para garantizar la justicia y la protección de las víctimas potenciales. La coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil es fundamental para gestionar eficazmente estos casos de alta sensibilidad social. Se insta a la ciudadanía a reportar cualquier signo de violencia o situación de riesgo ante las autoridades competentes.