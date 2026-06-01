Los acreedores de los laudos contra España por los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.

Aseguran que han tomado posesión efectiva del inmueble del Instituto Cervantes en Utrecht , valorado en 10 millones de euros, y han colocado carteles en la fachada para anunciar su venta por ejecución de embargo.

Los acreedores de los laudos contra España por los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble. Según apuntan en un comunicado, los acreedores han tomado posesión efectiva de la sede del organismo cultural en Utrecht y han colocado carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo.

Añaden que con esta medida se avanza en el proceso de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales. Las mismas fuentes aseguran que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica niegan que se estén llevando a cabo estos procedimientos y aseguran que el edificio no ha sido embargado por las autoridades judiciales holandesas, sino por el fondo buitre que compra laudos a inversores internacionales. Además, apuntan que la colocación del cartel en la puerta del edificio no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta del inmueble, sino que parece destinado a un fin puramente periodístico sensacionalista.

De hecho, consideran que la colocación de los carteles es ilegal y aseguran que no se han iniciado las formalidades necesarias para iniciar el proceso de venta del inmueble. Adicionalmente, estiman que el procedimiento no se va a poder desarrollar en tanto que el gobierno holandés ha declarado que el embargo es nulo y se lo ha notificado al fondo de litigios.

Estas fuentes también apuntan que con anterioridad, España ha conseguido anular intentos de embargos efectuados por el mismo fondo de litigios en Holanda, aplicando el derecho de la Unión, que impide el pago de los laudos dictados contra España relacionados con la modificación del régimen retributivo de las energías renovables





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