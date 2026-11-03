Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma a ley contra el odio

La Asamblea Nacional aprobó cambios a la ley contra el odio, reemplazando penas de prisión por multas, en una medida que mantiene el escrutinio de los defensores de derechos humanos sobre las libertades civiles.

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del chavismo, aprobó este martes en primera discusión una reforma significativa a la conocida como Ley contra el Odio. Este marco legal ha sido objeto de severa crítica por parte de organizaciones de derechos humanos, las cuales han señalado durante años que el instrumento conserva mecanismos de control dirigidos a perseguir a la oposición política. Los legisladores exigieron la derogación completa del texto, argumentando que su existencia misma constituye una amenaza para la libertad de expresión.

Eliminación de penas de prisión por multas económicas

La propuesta legislativa busca eliminar las penas de prisión, que oscilaban entre los 10 y los 20 años de cárcel, previstas originalmente en la ley. En su lugar, el nuevo texto propone establecer multas económicas para quienes incurran en las faltas definidas por el estatuto. El diputado chavista Pedro Infante, quien ocupa el cargo de primer vicepresidente de la Asamblea, presentó el proyecto explicando estos cambios estructurales. Su objetivo es transformar la naturaleza punitiva de la norma, desplazando el foco del encarcelamiento hacia sanciones financieras.

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Modificaciones al marco regulatorio de partidos políticos

La reforma introduce cambios sustanciales en la regulación de los partidos políticos. Elimina la prohibición expresa a las formaciones que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional. El nuevo artículo 12 establece que los partidos deberán orientar su constitución e ideario al fomento de la convivencia. Esta nueva orientación estará sujeta a la supervisión directa del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, se propone modificar el nombre de la norma a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.

Defensas parlamentarias y críticas de la oposición

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la reforma y aseguró que el chavismo está empeñado en evitar que la norma se instrumentalice para la persecución de nadie. Sin embargo, cuestionó a los diputados opositores durante el debate. Por su parte, la diputada opositora Amelia Belisario, en representación de la bancada Libertad, votó en contra. Afirmó que esos votos podrían haberse invertido para eliminar una norma que ha dañado al país. Insistió en la necesidad de trabajar en una ley que transforme el miedo en confianza.

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Aclaraciones sobre la libertad de expresión y opinión política

Sobre el tema de la libertad de expresión, el artículo 4 del presunto proyecto incorpora una aclaración importante. Establece que no se considerarán discurso de odio las distintas opiniones de naturaleza política. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni la labor periodística que no contengan una incitación directa e inequívoca a la realización de actos violentos o delictivos, quedarán protegidos. Esta definición busca delimitar el alcance de la norma y proteger el debate público.

Contexto histórico y próximos pasos legislativos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al parlamento esta reforma parcial a finales de septiembre. Su intención era corregir desviaciones en la aplicación del texto original. Una comisión integrada por 11 diputados se instaló en la Asamblea para diseñar la reforma. El Tribunal Supremo de Justicia validó el documento a mediados de octubre. La propuesta deberá someterse a debate público y regresar al Parlamento para una segunda discusión antes de su aprobación final.