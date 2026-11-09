Asamblea de Ecuador aprueba ley antimafias con penas de hasta 60 años

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la ley antimafias con 85 votos, elevando el máximo de penas a 60 años. La iniciativa cuenta con apoyo italiano pero enfrenta oposición de la Revolución Ciudadana.

La Asamblea Nacional de Ecuador, con mayoría oficialista, aprobó este lunes la denominada ley antimafias, un proyecto legislativo diseñado para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. La iniciativa, que se construyó con la asesoría técnica de Italia, reforma varias normativas vigentes y establece una acumulación excepcional de penas de hasta 60 años de cárcel para los infractores.

Mecanismo de endurecimiento penal y reformas jurídicas

El documento aprobado modifica el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, entre otras legislaciones. La nueva normativa redefine las responsabilidades penales de quienes integran, dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales. Asimismo, incorpora nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas.

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Uno de los cambios más significativos reside en el techo de las penas privativas de libertad, que hasta este momento tenía un máximo de 40 años. Con esta ley, ese límite sube a 60 años únicamente cuando la acumulación corresponda a tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes. Esta condición se aplica cuando la suma de las penas individuales determinadas para cada infracción excede los cuarenta años.

Posiciones de stakeholders y oposición política

La iniciativa fue presentada en junio pasado por la presidenta del Legislativo, la oficialista Mishel Mancheno. Ella afirmó que la aprobación marcaba un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, una campaña que el presidente Daniel Noboa inició en 2024 tras declarar una guerra a los grupos armados. Noboa emprendió estas medidas tras una crisis de violencia sin precedentes provocada por dichos grupos.

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El proyecto contó con 85 votos favorables de los asambleístas del partido de Gobierno, la Asamblea Nacional del Ecuador, y sus aliados políticos. Sin embargo, no recibió el apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza de la oposición. Esta formación, liderada por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, se encuentra actualmente suspendida.

Impacto real en la seguridad y pasos futuros

Jahiren Noriega, integrante de la Revolución Ciudadana, criticó el proyecto por endurecer las penas sin una justificación técnica. Señaló que desde 2018 se habían realizado al menos siete reformas al código penal sin que esto hubiera incidido en la reducción de los delitos. Las estadísticas revelan que en 2025 el país registró un récord de 9.284 asesinatos, lo que evidencia la gravedad de la situación de seguridad pública.

La ley también establece mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada. Además, dispone la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos. El documento aún debe ser ratificado por el presidente Noboa antes de entrar en vigencia, completando así el proceso legislativo necesario para su implementación efectiva en el territorio ecuatoriano.