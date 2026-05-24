La clave está en definir el rol de cada vehículo y determinar si su objetivo es integrar nuevas tecnologías y modelos de negocio o identificar proyectos en fases tempranas y capturar valor de innovación, tecnología y modelos de negocio que puedan beneficiar a la actividad principal del grupo.

Asabys lanza un fondo de hasta 120 millones para impulsar la creación de firmas 'biotech'. La clave está en definir el rol de cada vehículo y determinar si su objetivo es integrar nuevas tecnología s y modelos de negocio o identificar proyectos en fases tempranas y capturar valor de innovación, tecnología y modelos de negocio que puedan beneficiar a la actividad principal del grupo.

La clave, y la fuente de muchas disfunciones, está en definir con claridad cuál es el foco del fondo, explica Simón Lee, fundador y consejero delegado de la consultora. Existén dos planteamientos principales: el enfoque de innovación, cuyo objetivo es estar cerca o participar de tecnologías o modelos de negocio que puedan ser sinérgicos con la actividad principal de la empresa, y el financiero, orientado a entender tendencias, ya que la conexión con el negocio, la capacidad de generar sinergias y la alineación estratégica son críticas.

En el segundo, lo más eficiente es externalizar la gestión, invirtiendo en un fondo gestionado o estructurando un vehículo delegado. La tendencia no es nueva, pero en los últimos años se ha acelerado.

Una de las últimas empresas que ha apostado por esta fórmula es el grupo cementero Molins, que recientemente ha lanzado un vehículo para adoptar nuevas tecnologías y soluciones que generen un impacto real en los negocios, con foco en las áreas estratégicas de descarbonización, productividad, circularidad, cadena de suministro y nuevos materiales y productos. A su juicio, este instrumento facilita una adopción tecnológica más rápida. Otra compañía con un amplio bagaje en inversión corporativa es Fluidra.

La multinacional de equipamiento para piscinas lanzó hace dos años un fondo para invertir en startups y empresas emergentes, con el objetivo de ofrecerles más innovadoras del sector y ofrecerles, además de la inversión, recursos, escala, conocimiento, experiencia y opciones de comercialización. También se han lanzado a invertir en empresas emergentes.

La multinacional de productos para el cuarto de baño se alió con la gestora Alantra en 2022 para poner en marcha un vehículo para invertir en startups y empresas emergentes, con el objetivo de ofrecerles más innovadoras del sector y ofrecerles, además de la inversión, recursos, escala, conocimiento, experiencia y opciones de comercialización. Este tipo de vehículos permite a las empresas acceder a tecnologías y modelos de negocio que pueden ser sinérgicos con su actividad principal, lo que puede llevar a la creación de nuevas oportunidades de negocio y la mejora de la competitividad.

Sin embargo, es importante definir con claridad el foco del fondo y determinar si su objetivo es integrar nuevas tecnologías y modelos de negocio o identificar proyectos en fases tempranas y capturar valor de innovación, tecnología y modelos de negocio que puedan beneficiar a la actividad principal del grupo





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