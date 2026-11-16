Así es la vida de los animales: diez relatos de supervivencia de Mario Alonso Santamaría

Mario Alonso Santamaría reúne en un libro diez relatos sobre la supervivencia animal que combinan comportamiento, ciencia y aventura, con lobos, chimpancés y jaguares.

El biólogo, zoólogo y divulgador Mario Alonso Santamaría reúne en el libro Así es la vida de los animales diez relatos de supervivencia que combinan comportamiento animal, ciencia y aventura. Alonso Santamaría, conocido en redes como @mariodewonder, propone una obra que traslada al lector a los escenarios donde se juega la supervivencia de las especies salvajes.

El punto de partida del libro es una pregunta sencilla: cómo sería contemplar la naturaleza desde los ojos de un lobo, un chimpancé o un jaguar. Cada uno de los relatos responde a esa inquietud desde la perspectiva de un animal que debe tomar decisiones para alimentarse, protegerse o mantener su lugar en el grupo.

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Diez relatos sobre la supervivencia de los animales

El libro presenta diez historias de supervivencia protagonizadas por lobos, chimpancés, osos, orcas, buitres y jaguares, entre otras especies. Las historias se desarrollan en bosques, ríos y océanos, y cada una plantea un conflicto distinto que el animal debe resolver.

Entre los protagonistas aparecen crías que deben aprender a sobrevivir, animales que compiten por un territorio y otros que encuentran formas de salir adelante contra lo esperado. Según explica el autor en la presentación, la variedad de especies permite mostrar que las estrategias de supervivencia cambian de un ecosistema a otro.

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De los diez relatos, cinco están protagonizados por animales ficticios. Según indica Alonso Santamaría, estas historias también se construyen a partir de conductas conocidas de cada especie, de modo que el lector encuentra en ellas el mismo fundamento biológico que en el resto del libro.

Ciencia y narrativa en un mismo libro

El libro mezcla biología y relato, lo que lo diferencia de una guía de fauna. En lugar de enumerar datos sobre cada animal, la obra sigue sus conflictos y muestra, a través de ellos, cómo se relacionan, aprenden y se adaptan.

Los pensamientos que el autor atribuye a los animales funcionan como recurso narrativo. Permiten imaginar cómo podría percibir el mundo cada especie desde su propio punto de vista, sin renunciar al rigor del comportamiento animal que sustenta cada historia.

Para el lector general, esta combinación facilita acercarse a preguntas científicas sobre la vida salvaje sin necesidad de conocimientos previos. La obra invita a seguir a cada protagonista durante su historia y a comprender las decisiones que determinan si sobrevive o no.

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Quién es el autor y qué propone al lector

Mario Alonso Santamaría es biólogo, zoólogo y divulgador especializado en comportamiento animal. Ha trabajado con fauna salvaje en distintas experiencias, entre ellas un centro de rescate de felinos en el Amazonas.

En su canal @mariodewonder, el autor lleva al público general las preguntas que le despierta la vida animal. Este libro continúa esa tarea de divulgación, llevándola al formato de relato con diez historias de supervivencia.

La propuesta final del libro es una invitación sencilla: mirar el entorno con más curiosidad. Un paseo por el bosque puede seguir siendo el mismo, pero el lector puede prestar más atención a las huellas, los sonidos y las vidas que normalmente pasan inadvertidas.