Arturo Obegero: De Tapia de Casariego a la pasarela parisina

El diseñador Arturo Obegero, oriundo de Tapia de Casariego, Asturias, relata su trayectoria desde sus raíces en la costa asturiana hasta su éxito en el mundo de la moda parisina, pasando por sus estudios en Saint Martins y su experiencia en Lanvin. Un viaje personal y creativo que refleja la conexión entre sus orígenes y su estética única.

La primera vez que Arturo Obegero , nacido en Tapia de Casariego, Asturias, a sus 32 años, vio al vocalista Damiano David luciendo uno de sus diseños en el escenario, sintió una emoción indescriptible. No era una camisa cualquiera: era la camisa de su abuelo. “Mi colección de graduación era completamente negra, y solo incluía una camisa blanca como homenaje a mi abuelo, quien falleció mientras cursaba el máster”, rememora. “Él siempre vestía camisas blancas, así que elaboré una similar a las suyas, que se convirtió en un distintivo de la marca”.

En el universo de Obegero, las conexiones se entrelazan de esta manera. Cada detalle esconde un fragmento de su historia personal. La cantante china Yisa Yu no podía imaginar, por ejemplo, que las formas de organza plisada del vestido que exhibió el verano pasado durante su gira internacional no eran simples ornamentos orgánicos, sino la recreación de las olas del mar en Tapia de Casariego, el pueblo asturiano donde Obegero creció. Cerca del mar y lejos del mundo de la moda, una combinación que resultó ser una excelente base para un diseñador atípico.

“Ningún miembro de mi familia se dedica a la moda ni a actividades creativas”, declara, citando dos experiencias cruciales en su desarrollo. La primera, el catálogo de la exposición de Yves Saint Laurent en la Fundación Mapfre de Madrid, un regalo de su tía Lola a la edad de 14 años. “Lo devoré”, recuerda. “No lo conocía y pensé: ¿quién es este personaje? Quiero ser como él”. La segunda referencia fue la tienda de ropa de surf que sus padres gestionaban en Tapia. “Crecí rodeado de ropa de surf, ya que mis padres tenían una de las primeras tiendas especializadas, y mi hermano competía”.

Aquellas influencias moldearon su perspectiva, convergiendo finalmente: bajo los bordados, los encajes, las plumas y las lentejuelas de sus colecciones, aún se puede apreciar algo en el corte ajustado y las siluetas que evocan la forma del neopreno ceñido al cuerpo, de manera similar a como las texturas brillantes rememoran una superficie mojada o cubierta de algas. “Siento un gran orgullo por mis raíces”, explica. “Los diseñadores ingleses se fascinan por la época victoriana, y no hay problema. Yo simplemente hago lo mío. Prefiero mirar hacia mi propia herencia”.

Visitamos a Obegero en su hogar-taller, ubicado en un tranquilo barrio de París. Se encuentra en la planta baja y cuenta con acceso a un patio lleno de vegetación donde posan sus modelos de confianza. Este espacio es un claro reflejo de su estilo: teatralidad y cercanía, barroquismo y espíritu autodidacta; París, una cierta precariedad y una red de amigos sin los cuales nada de esto sería posible.

El diseñador asturiano optó por modificar la escala de su trabajo hace un tiempo. Tras lanzar varias colecciones de moda, desfilar en la Semana de la Moda de París y adaptar sus proyectos a los ritmos estacionales, se percató de que esta trayectoria había perdido su sentido. “Es un sistema un tanto obsoleto, que sitúa a los diseñadores independientes en una encrucijada”, reflexiona. “Si una temporada no resulta favorable, puedes fracasar. En mi caso, llegó un punto en el que no era sostenible ni mental ni económicamente. Actuaba por inercia. Y me di cuenta de que esa no era la razón por la que había elegido esta industria. No lo estaba disfrutando como debería”.

Parece que habla de un pasado lejano, pero en realidad no ha transcurrido tanto tiempo. La moda tiene ritmos rápidos y, en cierto modo, todo se ha acelerado para Obegero en los últimos cinco años. “Mi ambición era estudiar en Central Saint Martins, pero era inaccesible económicamente”, relata, refiriéndose a la reconocida escuela londinense de la cual han emergido talentos como John Galliano, Alexander McQueen o, en tiempos recientes, compatriotas como Palomo Spain o Ernesto Naranjo. Por lo tanto, como primera etapa, se matriculó en diseño y patronaje en Goymar, en A Coruña. “Me benefició muchísimo, pero seguía sintiendo esa espina clavada, así que me presenté a Saint Martins”, recuerda.

Preparó un portafolio, fue admitido y se inscribió en un curso intensivo. Posteriormente, en el máster de diseño. “Estudiaba durante el curso y en verano me trasladaba a Tapia para generar ingresos que me permitieran costearlo”, rememora. “Esa escuela fue un sueño hecho realidad. Me sentía como un Harry Potter asturiano, por lo que aprendí y también por los amigos que hice”.

Obegero se graduó en 2018 y se mudó a París para colaborar en el equipo de Lanvin. De repente, había entrado en el epicentro de la moda parisina, una casa con una larga trayectoria donde aprendió a integrarse en equipos extensos y a adecuar su visión a las necesidades comerciales. Pero también, explica, se sumergió en un mundo que hasta entonces le había sido vedado. “Allí teníamos a nuestra disposición todo el archivo de la casa, desde las creaciones de Jeanne Lanvin hasta los vestidos de Alber Elbaz. Para mí aquello era como el catálogo de Toys‘R’Us. Pude acceder a todo y aprendí mucho”. De esa experiencia obtuvo también una sensibilidad especial hacia los bordados, los tejidos, los encajes y las fornituras de una gran casa de moda.





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