Artemisa II: La tripulación regresa a casa tras la histórica misión lunar

La cápsula Orión y sus tripulantes se preparan para amerizar en el Pacífico, poniendo fin a la misión Artemisa II, que ha batido récords y allanado el camino para futuras exploraciones espaciales, incluyendo el regreso a la Luna y el viaje a Marte. Se detallan los procedimientos de reentrada, los desafíos técnicos y la importancia histórica de la misión.

A pocas horas de amerizar en el Pacífico, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran ultimando los procedimientos finales y empaquetando todo el equipo necesario para su retorno a la Tierra. El amerizaje está programado para alrededor de las 2:00 am de la madrugada del viernes al sábado, hora peninsular española, marcando el final de una misión espacial de diez días.

Este vuelo representa el primer viaje tripulado después de las misiones Apolo y se considera, según la NASA, un paso crucial hacia el establecimiento de futuras bases lunares. Tras completar el sobrevuelo lunar y convertirse en los humanos que han viajado a la mayor distancia, la tripulación de la cápsula Orión ha dedicado tiempo a practicar el pilotaje manual de la nave y a probar un traje especial 'anti-G', diseñado para ayudar a mantener la tensión arterial en niveles adecuados durante el impacto del descenso. Se espera que la misión, hasta ahora impecable, sirva como base para futuros viajes espaciales, incluyendo el ambicioso proyecto de llegar a Marte.\Desde que la cápsula superó la cara oculta de la Luna y completó la inyección translunar, la tripulación ha estado regresando a la Tierra, aprovechando la gravedad como medio de viaje natural. Durante este tiempo en el espacio profundo, el Módulo de Servicio Europeo (ESM) ha realizado correcciones en la trayectoria orbital mediante la activación de sus motores. El momento clave de la reentrada comenzará con la separación del módulo de servicio, el cual proporcionó propulsión y soporte vital a los astronautas, y su posterior desintegración programada en la atmósfera. A partir de ese momento, el escudo térmico de la Orión se convierte en el único elemento de protección para la supervivencia de la tripulación. Este escudo deberá resistir la intensa fricción con la atmósfera a velocidades extremas, soportando un calentamiento que podría alcanzar los 1.650 ºC. La NASA ha prestado especial atención a este componente, ya que en la misión no tripulada Artemisa I se observó una degradación mayor a la esperada, lo que ha llevado a ajustar el perfil de reentrada para minimizar posibles daños. La reentrada, por lo tanto, representa el momento de mayor riesgo y desafío de la misión.\Durante el descenso, el intenso calor generado bloqueará las comunicaciones, sumiendo a la nave en un período de silencio y expectación para el control de la misión. Una vez que Orión sobreviva al pico térmico y comience a perder altitud, se iniciará una compleja coreografía para frenar su caída: la nave desprenderá su cubierta protectora y desplegará una secuencia precisa de once paracaídas, incluyendo paracaídas de frenado, piloto y tres principales de 35 metros de diámetro. Este sistema reducirá la velocidad de la cápsula a unos 27 km/h, momento en el que amerizará en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego. Un operativo de rescate compuesto por buques y personal especializado de la NASA y del Departamento de Defensa estará esperando para asegurar la nave y extraer a la tripulación en un lapso de tiempo no superior a las dos horas. El éxito de este amerizaje marcará el fin de una misión que ha superado las expectativas, batiendo el récord de distancia de la Tierra que ostentaba el Apolo 13, con aproximadamente 406.000 kilómetros. Artemisa II ha permitido por primera vez a una mujer, un afroamericano y a un canadiense contemplar el sobrevuelo lunar y ha validado el rendimiento del soporte vital de la cápsula Orión, además de realizar experimentos médicos pioneros, sentando las bases técnicas para el regreso humano a la Luna y, eventualmente, para la exploración de Marte. En elDiario.es se ofrecerá cobertura en directo del regreso de Artemisa II





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