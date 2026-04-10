Artemisa II: La Misión Lunar se Prepara para el Peligroso Retorno a la Tierra

La misión Artemisa II, tras su viaje lunar, se enfrenta a la crucial fase de amerizaje. La tensión aumenta debido a las preocupaciones sobre el escudo térmico y la seguridad de los astronautas. La reentrada atmosférica y el despliegue de paracaídas son críticos para el éxito.

En menos de cuatro horas, la misión Artemisa II enfrenta su prueba más crítica y peligrosa. Tras un histórico viaje de diez días alrededor de la Luna, los cuatro tripulantes de la nave Orión , Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se preparan para impactar contra el océano Pacífico. El inminente regreso a casa está marcado por la máxima tensión debido a las dudas científicas sobre la resistencia del escudo térmico de la cápsula.

El proceso de amerizaje, programado frente a la costa occidental estadounidense de San Diego para la tarde de este viernes, hora local, es una maniobra vertiginosa y meticulosamente cronometrada. La secuencia final comienza cuando la cápsula, donde viajan los astronautas, se separa de su módulo de servicio, que alberga los sistemas principales de energía y propulsión. El Módulo de Servicio Europeo, proporcionado por la Agencia Espacial Europea, desempeña una función vital hasta los instantes previos al amerizaje. Durante todo el viaje, este módulo ha sido el corazón de la nave Orión, albergando los sistemas principales de energía, comunicaciones y los motores de propulsión encargados de dirigir e impulsar el vehículo a través del espacio. En la fase final del descenso, su papel culmina con una maniobra crítica: su propia separación. Minutos antes de penetrar en la atmósfera, el ESM debe desprenderse obligatoriamente del módulo donde viajan los astronautas para dejar al descubierto el escudo térmico de la base de la cápsula. Esta acción es imprescindible, ya que dicho escudo es la única barrera capaz de proteger a la tripulación del calor extremo de la reentrada; por su parte, el módulo de servicio, con su trabajo ya finalizado, se desvía para quemarse y desintegrarse de forma programada en la atmósfera terrestre.\El descenso hacia la Tierra es un evento que se desarrolla en un ritmo trepidante, con cada minuto crucial para el éxito de la misión. Apenas cuatro minutos después de la separación del ESM, la nave enciende sus propulsores para iniciar la trayectoria de caída, adentrándose en las capas superiores de la atmósfera terrestre a una velocidad asombrosa, cercana a los 38.600 kilómetros por hora. Es la brutal fricción del aire la que se encargará de frenar el vehículo antes de que se desplieguen los paracaídas, asegurando un posado seguro en el agua. La complejidad de este momento radica no solo en la velocidad, sino también en la precisa coordinación de los sistemas y la resistencia de los materiales ante las extremas temperaturas. La tripulación, consciente de los riesgos inherentes, confía en la tecnología y la preparación, manteniendo la serenidad en medio de la adversidad. La NASA, con su vasta experiencia y conocimientos, ha realizado simulaciones exhaustivas y evaluaciones minuciosas para garantizar que todos los aspectos de la reentrada se desarrollen según lo previsto. El equipo de control de la misión, desde tierra, monitorea de cerca cada etapa, listo para responder a cualquier eventualidad y proporcionar apoyo y guía a los astronautas.\A pesar del éxito operativo demostrado hasta el momento, esta última fase está marcada por una profunda preocupación técnica. El principal motivo de alarma reside en el escudo térmico de la base de la nave, crucial para proteger a sus ocupantes de las temperaturas extremas de la reentrada. Sin él, la estructura metálica colapsaría y se desintegraría por completo. Durante el vuelo no tripulado de Artemisa I, este revestimiento protector sufrió daños imprevistos, perdiendo fragmentos enteros, debido a que la acumulación de gases resquebrajó el material en lugar de permitir que se quemara gradualmente. Como la cápsula actual ya contaba con un escudo de la misma formulación, la NASA no pudo aplicar las mejoras diseñadas para futuras misiones. Esta vulnerabilidad ha generado un intenso debate interno, evocando los fantasmas de las tragedias del Challenger y el Columbia. Las horas cruciales para el aterrizaje son: 01:27 h, separación del módulo de la tripulación y el módulo de servicio; 01:47 h, entrada en la atmósfera, con el pico máximo de calentamiento y posible apagón de comunicaciones; y entre 01:47 h y 02:00 h, el despliegue de paracaídas y el amerizaje definitivo en el océano Pacífico a las 02:00 h. La seguridad de los astronautas y el éxito de la misión dependen de la perfecta ejecución de cada fase, desde la separación de los módulos hasta el despliegue de los paracaídas y el amerizaje final





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