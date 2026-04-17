Artemis II: La Tripulación Lunar Comparte su Viaje Histórico y las Lecciones Aprendidas

Los cuatro astronautas de Artemis II revelan detalles inéditos de su misión alrededor de la Luna, incluyendo los desafíos del reingreso y el impacto emocional de la exploración espacial. La tripulación destaca la importancia de la unión global y el apoyo psicológico en la consecución de hitos espaciales.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, tras completar un audaz y trascendental viaje alrededor de la Luna, compartieron sus experiencias por primera vez desde su regreso a la Tierra. La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA , junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, ha estado una semana de vuelta en el planeta después de un histórico periplo lunar que utilizó la asistencia gravitatoria.

Su hazaña ha resonado a nivel mundial, convirtiéndolos en figuras de admiración. Reid Wiseman expresó su asombro ante la respuesta global: "Cuando volvimos a casa, nos sorprendió la efusión global de apoyo, de orgullo, de sentido de pertenencia hacia esta misión", y añadió que su objetivo era precisamente "salir e intentar hacer algo que uniera al mundo". La misión de diez días marcó la primera vez que humanos se aventuraron tan lejos como la Luna desde la última misión Apolo en 1972, superando incluso el récord de distancia espacial establecido por Apolo 13 en 1970. Christina Koch destacó la profunda importancia de saber que la misión tuvo un impacto inspirador en el público, afirmando que "No puedo exagerar lo importante que fue eso para nosotros. Fue tan importante como cumplir los objetivos técnicos y estar ahí para nuestros compañeros de la NASA: hacer de esta la misión del mundo". El reingreso a la Tierra fue una experiencia intensa. La tripulación soportó el momento crítico en el que la cápsula Orion atravesó la densa atmósfera terrestre a una velocidad superior a 30 veces la del sonido. Victor Glover describió el regreso como una sensación visceral, particularmente el estruendo de los paracaídas tras una caída libre de aproximadamente cinco segundos, comparándola con un salto desde un rascacielos. Durante esta fase, la cápsula experimentó un apagón de comunicaciones de seis minutos debido al plasma generado por la extrema velocidad. La NASA ha revelado imágenes de la misión, y es relevante mencionar las condiciones extremas del reingreso, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 2.760 °C. El escudo térmico de la cápsula Orion, diseñado para carbonizarse y disipar el calor, jugó un papel crucial. Curiosamente, la NASA optó por volar la cápsula con un escudo térmico que ya había mostrado signos de "pérdida de carbonización" durante el vuelo de prueba no tripulado Artemis I en 2022. A pesar de una trayectoria de reingreso modificada, el escudo no fue reemplazado. Wiseman comentó que, aunque entraron "más rápido" y "más calientes", el viaje fue "suave", y que están a la espera de los análisis completos de la NASA sobre el rendimiento del escudo. La tripulación también compartió sus reflexiones sobre los efectos psicológicos de aventurarse tan lejos en el espacio. Wiseman describió cómo la conciencia se agudiza al ver la Tierra empequeñecerse y la distancia aumentar: "Cuando miras hacia abajo a tu pantalla y ves 341.000 kilómetros, y la cifra va aumentando… tu conciencia está más agudizada todo el tiempo". Reconoció un autoanálisis diario para detectar cualquier signo de "agitación, estrés, ansiedad o tensión". Glover subrayó la importancia fundamental del apoyo psicológico, destacando que "Tenemos un equipo de psicólogos operativos y psiquiatras que nos ayudan a desarrollar habilidades para estar listos para lograr cosas como esta, así que no lo hicimos simplemente por nuestra cuenta". La misión incluyó un sobrevuelo de siete horas a la Luna, durante el cual capturaron imágenes impresionantes de su superficie, demostrando la cercanía y la conexión humana posible incluso en las vastas distancias del cosmos, representando "lo más cerca que pueden estar cuatro seres humanos"





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