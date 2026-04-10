Artemis II: La Misión Lunar Cerca de su Conclusión, con el Regreso de los Astronautas a la Tierra

La misión Artemis II, que ha explorado la Luna, está a punto de finalizar con el amerizaje de la nave Orión y el regreso de los astronautas a la Tierra. La cobertura del evento será gratuita en España a través de RTVE. Detalles sobre las maniobras realizadas, la hora del amerizaje y la preparación para el rescate.

La Misión Artemis II ha captado una considerable atención internacional durante los últimos diez días, marcando un hito en la exploración espacial . El pasado 1 de abril, la nave despegó desde Florida, iniciando una travesía crucial con el objetivo principal de probar a fondo los sistemas de la nave Orión .

Este esfuerzo representa un paso fundamental en la preparación para establecer, en el futuro, una colonia permanente en la Luna, un ambicioso proyecto que simboliza la expansión de la humanidad más allá de nuestro planeta. La misión, que está a punto de concluir, ha sido seguida con expectación por científicos, ingenieros y el público en general, ansiosos por presenciar el regreso de la tripulación y evaluar el éxito de las pruebas realizadas.\Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, han completado con éxito la segunda maniobra crítica para el retorno a la Tierra. Esta maniobra estratégica, realizada después de sobrevolar la Luna, los acerca significativamente a su objetivo final. Según informes de la NASA, la nave Orión activó sus propulsores durante 9 segundos a las 22:53 hora del este de Estados Unidos (04:53 en España), un evento clave que resultó en un cambio de velocidad de 1,6 metros por segundo, impulsando la nave hacia nuestro planeta. Este ajuste de trayectoria es esencial para asegurar un reingreso seguro y preciso a la atmósfera terrestre. La precisión de estas maniobras es un testimonio del alto nivel de tecnología y la pericia de los equipos involucrados en la misión, quienes han trabajado incansablemente para garantizar el éxito de la operación.\La expectación por el regreso de los astronautas a la Tierra es palpable. La tercera maniobra, programada para este viernes a las 13:53 horas del este de Estados Unidos (19:53 en España), precederá a los procedimientos de reentrada. La pregunta más recurrente es a qué hora finalmente amerizarán los astronautas. La NASA estima que el amerizaje del Artemis II tendrá lugar a las 20:07 del este estadounidense (02:07 en España), frente a la costa de San Diego, California, a unas 60 millas de la costa. Después del amerizaje, la Marina y un equipo de la NASA se preparan para llevar a cabo el rescate de la tripulación, una operación que simboliza el final de esta trascendental misión. En España, la cobertura del regreso será gratuita, con La 1, Canal 24 Horas y RTVE Play transmitiendo un informativo especial a partir de la 1:00 horas de la madrugada del viernes al sábado, extendiéndose hasta el rescate. El periodista Lorenzo Milá liderará este programa especial, acompañado por la meteoróloga Mónica López y Melanie Stüber, enviada especial desde Cabo Cañaveral, garantizando una cobertura completa y detallada del evento





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