Artemis II: La Misión Lunar Alcanza Nuevos Récords y Revela la Cara Oculta de la Luna

La misión Artemis II de la NASA marca hitos históricos, incluyendo el viaje más lejano de humanos de la Tierra y la observación directa de la cara oculta de la Luna. Los astronautas, con una tripulación diversa, exploran la Luna y establecen nuevos récords en la exploración espacial.

Misión Artemis II, Diario de a bordo. 7 de abril, séptimo día de expedición. 'Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra'. Con esa frase ha confirmado la astronauta de la tripulación de la misión Artemis II, que ha recuperado la comunicación con la NASA , después de haber entrado en una fase crítica.

Durante ese silencio de radio, la cápsula Orion ha viajado por la cara oculta de la Luna, tan solo unas horas después de que la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses y el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA, se haya convertido en la que más alejada de la Tierra ha viajado. Los astronautas de Artemis II se preparan para vivir las horas más críticas de la misión: 40 minutos sin comunicación. Este lunes, han superado los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y han marcado un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación. 'Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia'. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha conversado y agradecido su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orion, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna. El mandatario ha aprovechado para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para futuras misiones. 'Cuando encendimos los motores hacia la Luna, dije que no nos iríamos de la Tierra, y es cierto', ha señalado Christina Koch al restablecer el contacto en un emotivo discurso, en el que ha destacado que 'seremos una fuente de inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra'. 'Nos vemos al otro lado', ha completado Victor Glover, antes del apagón, compartiendo un mensaje de amor universal y expresando su fe. Los astronautas han pasado por detrás de la Luna, por la zona que no se puede observar desde la Tierra, y han emprendido la observación lunar más detallada hasta el momento: unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, lo que representa un avance significativo en sus investigaciones. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen, a bordo de la cápsula Orion, en la misión Artemis II. La tripulación ha informado a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista. La tripulación ha podido observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no ha sido visible desde la Tierra. Durante ese lapso temporal, la tripulación ha visto una Luna mayormente oscura, que ha sido aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol. Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación ha tenido la oportunidad de buscar destellos de impacto, que es como se conocen a aquellas luces producidas por meteoroides que golpean la superficie, así como polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas. La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, se prepara para las actividades de sobrevuelo lunar. La NASA ha concluido así su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas. Uno de los contratiempos más notorios de la misión ha sido elpresente desde el despegue y que justo este lunes, en el día más histórico del viaje. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no habían sido identificadas. Nada, sin embargo, ha opacado el éxito de la misión. 5 de abril: quinto día de misión del satélite natural de la Tierra. 'Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular', ha comentado la astronauta estadounidense Koch durante una entrevista televisada desde la nave espacial Orion. 'No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: ' Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto'. Los cuatro astronautas han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar 'características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer', tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. La Misión Artemis II sigue avanzando con éxito, estableciendo récords y abriendo nuevas fronteras en la exploración espacial. La colaboración internacional y la diversidad de la tripulación resaltan el espíritu de innovación y la ambición de la humanidad por comprender el universo





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