Artemis II: Imágenes espectaculares del sobrevuelo lunar revelan la Tierra, un eclipse solar y el lado oculto de la Luna

La NASA publica impresionantes fotografías tomadas por los astronautas de Artemis II durante su sobrevuelo lunar, incluyendo una 'puesta de Tierra', un eclipse solar y vistas del lado oculto de la Luna. Estas imágenes evocan la histórica misión Apolo 8 y ofrecen una perspectiva única de la exploración espacial.

La NASA ha divulgado las primeras fotografías capturadas por los astronautas de la misión Artemis II durante su sobrevuelo lunar , ofreciendo imágenes espectaculares de la Tierra y el Sol eclipsado. Estas imágenes, tomadas desde la cápsula Orion, han generado un gran impacto por su belleza y significado, evocando recuerdos de la histórica misión Apolo 8 y su icónica imagen 'Earthrise'.

La serie de fotografías incluye una 'puesta de Tierra', donde se aprecia nuestro planeta en todo su esplendor sobre el paisaje lunar, y un impresionante eclipse solar, un evento visualmente impactante y científicamente relevante. Las fotografías fueron tomadas durante un sobrevuelo de seis horas, incluyendo un período de 'blackout' donde no había comunicación con la Tierra, mientras la cápsula se encontraba en la cara oculta de la Luna, permitiendo a los astronautas ser los primeros humanos en observar directamente esta región lunar. La NASA no especificó cuál de los astronautas tomó las fotos, pero sí reveló detalles sobre el momento y las condiciones de las tomas, destacando la importancia de esta experiencia para la exploración espacial.\La fotografía de la 'puesta de Tierra' es especialmente significativa, ya que recuerda a la icónica imagen de 'Earthrise' tomada por Bill Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esta imagen, que mostraba la Tierra como un planeta azul y vulnerable suspendido en la inmensidad del espacio, es considerada una de las fotografías medioambientales más importantes de la historia. La nueva imagen de Artemis II, aunque tomada desde una perspectiva diferente, comparte la misma capacidad de inspirar asombro y reflexión sobre nuestro lugar en el universo. La NASA enfatizó que esta visión directa de la Tierra por parte de los astronautas, con los detalles del planeta y el contexto lunar, es invaluable para comprender la complejidad y la fragilidad del planeta. Los astronautas también presenciaron y capturaron un eclipse solar, una experiencia que fue descrita como 'irreal' y 'de ciencia ficción' por el piloto de la misión, Victor Glover. Durante el eclipse, los astronautas disfrutaron de casi 54 minutos de totalidad, un tiempo significativamente mayor que el que se observa desde la Tierra. La fotografía del eclipse revela la corona solar alrededor del borde lunar, junto con Venus en el fondo, creando una imagen visualmente impresionante y científicamente valiosa.\La misión Artemis II representa un hito crucial en el programa de exploración lunar de la NASA, preparándonos para futuros alunizajes tripulados. Las fotografías y las grabaciones de audio realizadas por la tripulación no solo son un registro visual de la experiencia, sino también una fuente de datos invaluable para los científicos. Los astronautas grabaron descripciones detalladas de lo que estaban observando, y la NASA analizará estas notas para obtener nueva información sobre la superficie lunar, el comportamiento del Sol y la interacción de la Tierra con su entorno espacial. Las imágenes de la superficie lunar, tomadas desde la nave Orión, destacan la preparación del terreno para futuras misiones. La combinación de la 'puesta de Tierra', el eclipse solar y las vistas del lado oculto de la Luna proporciona una perspectiva única y completa de la exploración lunar, reavivando el interés público y científico en la conquista del espacio. La NASA ha enfatizado la importancia de estas imágenes para la inspiración y la educación, mostrando al mundo el progreso continuo en la exploración espacial y el potencial de futuras misiones





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