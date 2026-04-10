Artemis 2: La tripulación regresa a la Tierra tras una misión lunar histórica

La cápsula Orión de la misión Artemis 2 está a punto de amerizar, marcando el regreso de los primeros héroes lunares del siglo XXI. La tripulación, tras diez días en el espacio, se enfrenta a la reentrada atmosférica y a un meticuloso operativo de rescate en el Pacífico. El regreso de los astronautas a la Tierra es el punto culminante de la misión Artemis 2.

En pocas horas, específicamente a las 02:07 del sábado en España, y si todo transcurre según lo planeado, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a la Tierra, convirtiéndose en los primeros héroes lunares del siglo XXI.

A esa hora está programado que la cápsula Orión americe en el Océano Pacífico, frente a San Diego, donde un amplio equipo de rescate, compuesto por buzos, helicópteros, lanchas y un buque de la Armada, estará preparado para localizar y rescatar a la tripulación lo antes posible, garantizando su regreso sano y salvo a tierra firme. En el décimo día de la misión, los astronautas se despertaron a las 17:30 horas (horario peninsular español) con la canción Run To The Water, de la banda Live, seleccionada por el Control de Misión. Después de completar la preparación de la cabina, se colocaron los trajes espaciales y se acomodaron en sus asientos, listos para el amerizaje. A las 20:53 horas se ejecutó la última maniobra de corrección de trayectoria, denominada Return trajectory correction-3 burn. La segunda maniobra se llevó a cabo en la madrugada del viernes, a las 4:53 horas en España, momento en el cual se cumplía el día 9 de la misión: la nave encendió sus propulsores durante 9 segundos, generando una aceleración en la velocidad para ajustar su trayectoria hacia la Tierra. Dos horas después de este encendido, se produjo una pérdida inesperada de señal, lo que afectó a la transmisión de comunicaciones y a la telemetría desde la nave espacial hacia la Tierra, según informó la NASA. La comunicación se restableció y la tripulación comenzó a preparar la nave para el descenso, guardando equipos y reacomodando asientos. El Centro de Control de Houston de la NASA también verificó que los trajes de astronauta estuvieran correctamente ajustados, una medida crucial para combatir la intolerancia ortostática, que puede causar mareos y aturdimiento al ponerse de pie al regresar a la Tierra. Esto se debe a que el cuerpo necesita readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre el suministro de sangre. Las prendas de compresión, utilizadas debajo de los trajes espaciales, pueden ayudar a aliviar estos síntomas.\El amerizaje representa un momento crucial en la misión. La primera persona que verá la tripulación de Artemis 2 después de permanecer 10 días confinados en una nave de cinco metros será un buzo de la Marina de los Estados Unidos, encargado de abrir la escotilla. Miembros del equipo médico de buceo de la Marina realizarán una evaluación médica inicial mientras los astronautas aún estén dentro de la cápsula y les asistirán para salir de forma segura. Es importante tener en cuenta que sus cuerpos estarán debilitados tras 10 días de vida en ausencia de gravedad y después de experimentar media hora de un descenso frenético a velocidades supersónicas. Antes del amerizaje, tendrán que afrontar el instante más crítico y peligroso de toda la misión, incluso más que el lanzamiento a bordo del supercohete SLS. Se trata de la reentrada automática de la nave en la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, una fase que durará poco menos de 15 minutos y durante la cual Orión se verá literalmente envuelta en una bola de fuego mientras desciende hacia la Tierra. Debido a la fricción con la atmósfera, fuera de la nave se alcanzarán temperaturas superiores a los 1.600 grados Celsius. El escudo protector de la nave es esencial para evitar que los astronautas se expongan a ese entorno infernal, pero nada puede evitar que estén sometidos a una presión altísima durante esta fase, durante la cual, al igual que en el despegue, llevarán puesto su traje espacial. Durante varios minutos, permanecerán incomunicados con el centro de control en Houston, un período de tensión máxima al no poder comunicarse con ellos para conocer su estado.\A la 01:33 de la madrugada del martes, 40 minutos antes del amerizaje, ocurrirá uno de los momentos más significativos: la separación de la cápsula, que alberga a la tripulación, de la otra parte de la nave, el Módulo de Servicio Europeo, que se desintegrará en la atmósfera. Los astronautas ya estarán preparados para el descenso dentro de la cabina de Orión. La trayectoria de entrada en la Tierra se ha modificado en comparación con la seguida por la nave no tripulada de Artemis 1 en 2022, con el objetivo de evitar los problemas que se presentaron en ese momento con el escudo térmico de la nave, el cual se estrenó en aquella ocasión. El escudo térmico está compuesto por una base de titanio recubierta por 186 bloques de un material llamado Avcoa que, con modificaciones, se ha utilizado desde la época del Apolo. Este material absorbe el calor extremo y se carboniza, protegiendo a la tripulación de esas temperaturas infernales y permitiendo que la cabina se mantenga a unos 22 grados Celsius. Después del amerizaje de 2022, la NASA detectó desprendimientos de material, pero tras una exhaustiva investigación, los ingenieros de la agencia decidieron no alterar el diseño del escudo térmico para Artemis 2, aunque sí se modificará para Artemis 3 y 4





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